Wielka koalicja na prawicy? Sondaż: Wyborcy dali zielone światło
Spośród trzech największych prawicowych partii w Polsce, to wyborcy Konfederacji Korony Polskiej są najbardziej przychylni ewentualnej koalicji z Konfederacją i Prawem i Sprawiedliwością - wynika z najnowszego sondażu. Realizacji takiego scenariusza chce aż 79 proc. głosujących na środowisko Grzegorza Brauna.
Choć do zaplanowanych na jesieni 2027 roku wyborów parlamentarnych zostało jeszcze ponad półtorej roku, pojawiają się już pierwsze spekulacje na temat potencjalnych przyszłych koalicji w nowej kadencji. Przetasowania mogą wynikać zarówno ze zmian w obozie koalicji rządzącej - w której znacznie spadło poparcie dla Polski 2050 i niepewne jest przekroczenie progu wyborczego przez PSL - jak i opozycji, zwłaszcza tej zorientowanej na prawo.
Wielka koalicja na prawicy. Najwięcej zwolenników w elektoracie Brauna
Prawo i Sprawiedliwość, dominujące w Zjednoczonej Prawicy rządzącej w latach 2015-2023, według najnowszych sondaży przegrywa z Koalicją Obywatelską, a spadające poparcie wskazuje, że w celu ewentualnego powrotu do władzy będzie musiało szukać koalicjantów. Wśród partii, które mogłyby w przyszłości stworzyć rząd razem z PiS, bliżej porozumienia z partią Jarosława Kaczyńskiego wydają się być prawicowe Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej niż ugrupowania stanowiące obecnie część rządu Donalda Tuska i lewicowa Partia Razem.
ZOBACZ: Dzwonił na policję w sprawie Ziobry. Zablokował numer 112
W sondażu dla "Super Expressu" przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster wynika, że spośród trzech sejmowych partii kojarzonych z prawicą, najbardziej przychylni takiej koalicji są wyborcy KKP. Na pytanie czy Prawo i Sprawiedliwość powinno zadeklarować chęć współpracy i ewentualnej koalicji z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej pozytywnie odpowiedziało aż 79 proc. osób popierających partię Grzegorza Brauna. Zdecydowanie przeciwnych jest 14 proc., a opinii na ten temat nie ma 9 proc.
Osoby deklarujące poparcie dla środowiska skupionego wokół Sławomira Mentzena są nieco mniej zdecydowani - zwolennikami takiego rozwiązania jest 60 proc. z nich, a przeciw 27 proc. Stanowiska w tej sprawie nie chce zabierać 13 proc.
Najmniej - choć również większość - fanów koalicji na prawicy jest wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Za takim ukształtowaniem sceny politycznej w Polsce opowiedziało się 57 proc. z nich, 16 proc. jest przeciwnych, a 27 proc. nie ma zdania.
PiS traci poparcie. Sondaże wskazują konieczność koalicji
- Jak widać, wyborcy tych ugrupowań mają świadomość, że jedyna szansa na rządzenie to stworzenie wspólnej koalicji. Wśród wyborców PiS jest najmniej entuzjastów współpracy, gdyż chyba jeszcze z rozrzewnieniem wspominają rok 2015, gdy partia Jarosława Kaczyńskiego mogła samodzielnie rządzić. Z kolei wyborcy obu Konfederacji są większymi realistami. I choć wielu z nich przestało popierać PiS i bardziej odpowiada im antyukraiński Grzegorz Braun, to nie sprzeciwiają się współpracy całej prawicy - skomentował wyniki sondażu dla "Super Expressu" dr Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. marketingu politycznego.
ZOBACZ: Pognieciona flaga Polski w rękach ministra Rutnickiego. "Co za wstyd"
W ostatnim sondażu wyborczym przeprowadzonym przez IBRiS, głos na PiS zadeklarowało 23,3 proc. pytanych, Konfederację popiera 12,6 proc., a Konfederację Korony Polskiej 9 proc. Podsumowując aktualne poparcie dla tych formacji, mogą one liczyć razem na 44,9 proc. głosów. Dokładnie tyle samo (44,9 proc.) wynosi poparcie dla partii wchodzących w skład aktualnej koalicji rządowej.
Badanie Instytutu Badań Pollster zostało wykonane w dniach 26-27 stycznia 2026 r. na próbie 1010 dorosłych Polaków.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej