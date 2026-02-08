Choć do zaplanowanych na jesieni 2027 roku wyborów parlamentarnych zostało jeszcze ponad półtorej roku, pojawiają się już pierwsze spekulacje na temat potencjalnych przyszłych koalicji w nowej kadencji. Przetasowania mogą wynikać zarówno ze zmian w obozie koalicji rządzącej - w której znacznie spadło poparcie dla Polski 2050 i niepewne jest przekroczenie progu wyborczego przez PSL - jak i opozycji, zwłaszcza tej zorientowanej na prawo.

Wielka koalicja na prawicy. Najwięcej zwolenników w elektoracie Brauna

Prawo i Sprawiedliwość, dominujące w Zjednoczonej Prawicy rządzącej w latach 2015-2023, według najnowszych sondaży przegrywa z Koalicją Obywatelską, a spadające poparcie wskazuje, że w celu ewentualnego powrotu do władzy będzie musiało szukać koalicjantów. Wśród partii, które mogłyby w przyszłości stworzyć rząd razem z PiS, bliżej porozumienia z partią Jarosława Kaczyńskiego wydają się być prawicowe Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej niż ugrupowania stanowiące obecnie część rządu Donalda Tuska i lewicowa Partia Razem.

W sondażu dla "Super Expressu" przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster wynika, że spośród trzech sejmowych partii kojarzonych z prawicą, najbardziej przychylni takiej koalicji są wyborcy KKP. Na pytanie czy Prawo i Sprawiedliwość powinno zadeklarować chęć współpracy i ewentualnej koalicji z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej pozytywnie odpowiedziało aż 79 proc. osób popierających partię Grzegorza Brauna. Zdecydowanie przeciwnych jest 14 proc., a opinii na ten temat nie ma 9 proc.

Osoby deklarujące poparcie dla środowiska skupionego wokół Sławomira Mentzena są nieco mniej zdecydowani - zwolennikami takiego rozwiązania jest 60 proc. z nich, a przeciw 27 proc. Stanowiska w tej sprawie nie chce zabierać 13 proc.

Najmniej - choć również większość - fanów koalicji na prawicy jest wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Za takim ukształtowaniem sceny politycznej w Polsce opowiedziało się 57 proc. z nich, 16 proc. jest przeciwnych, a 27 proc. nie ma zdania.

PiS traci poparcie. Sondaże wskazują konieczność koalicji

- Jak widać, wyborcy tych ugrupowań mają świadomość, że jedyna szansa na rządzenie to stworzenie wspólnej koalicji. Wśród wyborców PiS jest najmniej entuzjastów współpracy, gdyż chyba jeszcze z rozrzewnieniem wspominają rok 2015, gdy partia Jarosława Kaczyńskiego mogła samodzielnie rządzić. Z kolei wyborcy obu Konfederacji są większymi realistami. I choć wielu z nich przestało popierać PiS i bardziej odpowiada im antyukraiński Grzegorz Braun, to nie sprzeciwiają się współpracy całej prawicy - skomentował wyniki sondażu dla "Super Expressu" dr Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. marketingu politycznego.

W ostatnim sondażu wyborczym przeprowadzonym przez IBRiS, głos na PiS zadeklarowało 23,3 proc. pytanych, Konfederację popiera 12,6 proc., a Konfederację Korony Polskiej 9 proc. Podsumowując aktualne poparcie dla tych formacji, mogą one liczyć razem na 44,9 proc. głosów. Dokładnie tyle samo (44,9 proc.) wynosi poparcie dla partii wchodzących w skład aktualnej koalicji rządowej.

Badanie Instytutu Badań Pollster zostało wykonane w dniach 26-27 stycznia 2026 r. na próbie 1010 dorosłych Polaków.

