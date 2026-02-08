Główny Urząd Statystyczny opublikował w lutym 2026 r. rozkład wynagrodzeń w polskiej gospodarce. Liczby dotyczą sierpnia 2025 r. Wynika z nich, że przeciętna płaca brutto wyniosła w kraju 8827,87 zł. Wielu obserwatorów bardziej jednak zainteresuje druga statystyka, pozwalająca lepiej porównać wskaźniki z innymi państwami Europy.

Zarobki w Polsce i Niemczech. Nawet najbiedniejsze landy odstają

Chodzi o medianę wynagrodzeń brutto. Zgodnie z danymi GUS wynosi ona 7280 zł. Oznacza to, że "połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a drugiej połowie nie niższe" - tłumaczy urząd. Ta wartość jest bardziej miarodajna od średniej, bo "ignoruje" istotny czynnik skrajnych wartości, czyli nieproporcjonalnie wysokich względem ogółu poborów.

7280 zł można więc uznać za realne odzwierciedlenie dochodów. Dobra wiadomość jest taka, że tylko w okresie sierpień 2024-sierpień 2025 skoczyły one o 8,7 proc. Zła, że wciąż są to wyraźnie niższe kwoty niż w zachodniej Europie.

Jeden z przykładów stanowią Niemcy, które cieszą się renomą państwa dobrobytu. Z raportu platformy rekrutacyjnej StepStone wynika, że w kraju tym roczna mediana zarobków to 53 900 euro, czyli nieco ponad 4490 euro miesięcznie. Jest to niemal 19 000 zł. To prawie 2,6-raza więcej niż polskie płace.

Nawet zauważalnie uboższe od Zachodu landy dawnego NRD notują znacznie lepsze liczby. W najbiedniejszym z nich, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, zarabia się w przeliczeniu ok. 16 790 zł miesięcznie.

Polacy zarabiają dużo mniej od Niemców. Ale "wyścig" trwa

Różnica jest więc spora, ale nie wszystkie statystyki są tak niekorzystne dla Polski. Eurostat porównuje państwa Unii Europejskiej m.in. pod kątem rzeczywistego spożycia indywidualnego. Według urzędu wskaźnik ten jest "lepiej przystosowany do opisu dobrobytu materialnego gospodarstw domowych". Uwzględnia wszystkie towary i usługi, z których korzystają obywatele, niezależnie od tego, czy zostały zakupione samodzielnie, czy ich koszt pokryło państwo.

O ile w 2014 r. konsumpcja w Polsce stała na poziomie 76 proc. unijnej średniej, tak w 2024 r. było to już 85 proc. W Niemczech w tym okresie zanotowano spadek ze 126 do 119 proc. Tak więc różnicę wysokości 50 pkt proc. w dekadę udało się zredukować do 34 pkt proc.

Warto spojrzeć też na inną kwestię - choć dystans jeszcze długi, to jeśli chodzi o zarobki Polska cały czas goni Europę Zachodnią. Chodzi o roczne skorygowane wynagrodzenie pełnoetatowych pracowników.

Według danych opublikowanych przez Eurostat (2025) nad Wisłą tylko w latach 2022-2024 wzrosło ono z 15488 do 21 246 euro. Za zachodnią granicą z 47 725 do 53 791 euro. W pierwszym przypadku to wzrost o 37,2 proc., a w drugim o 12,7 proc. Dwa lata wystarczyły, by polska pensja, zamiast 32,4 proc. pensji niemieckiej, osiągnęła 39,5 proc.

