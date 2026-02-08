Goście Bogdana Rymanowskiego dyskutowali o napiętych relacjach marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z ambasadorem USA w Polsce. Szef Nowej Lewicy oznajmił, że nie poprze kandydatury Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, a niedługo później Thomas Rose przekazał, że zrywa z marszałkiem Sejmu wszelkie stosunki.

Europoseł Bartosz Arłukowicz ocenił, że zachowanie Czarzastego powinno motywować pozostałych polityków do "mówienia prawdy" o działaniach administracji Donalda Trumpa.

- Mnie bardzo odpowiada formuła, którą zastosował Czarzasty. Generalnie trzeba zacząć mówić prawdę o Trumpie i jego administracji - mówił Arłukowicz. - Ja uważam, że kończy się czas takiego pobłażania tym wszystkim występkom całej administracji Trumpa i samego Trumpa - dodał. Jak stwierdził, Trump jest politykiem, który "zatraca kontakt z rzeczywistością polityczną".

"Premier szuka sporu z Trumpem". Napięte relacje Warszawy z Waszyngtonem

Argumenty Arłukowicza nie przekonały m.in. lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka, który uznał, że konflikt Czarzastego z Rose'em wymknął się spod kontroli.

- Myślę, że mamy tutaj do czynienia z brakiem dyplomatycznego podejścia z obu stron - mówił Bosak. Polityk ocenił zachowanie Czarzastego jako "akt samodeprecjacji politycznej". Skrytykował również działania premiera Donalda Tuska w tej sprawie.

ZOBACZ: Dzwonił na policję w sprawie Ziobry. Zablokował numer 112

- Moim zdaniem przesadna nerwowość była i po stronie pana ambasadora, i po stronie marszałka Sejmu i po stronie premiera - mówił. - To nie pierwszy raz, kiedy premier szuka sporu z dyplomacją amerykańską i Trumpem - dodał.

Zdaniem Bosaka "Tusk niepotrzebnie wskoczył w ten spór".

"Herold krucjaty antytrumpowskiej". Czarzasty kontra ambasador USA

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, podobnie jak Krzysztof Bosak, stwierdził, że konflikt Czarzastego z Rose'em "obiektywnie szkodzi relacjom polsko-amerykańskim".

- Pan marszałek Czarzasty stał się heroldem krucjaty antytrumpowskiej - ocenił polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.

ZOBACZ: Donald Tusk zjadł pizzę z młodymi piłkarzami. "Tak jak się umawialiśmy"

Odmowę poparcia nominacji noblowskiej dla Donalda Trumpa skomentował również sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Jego zdaniem marszałek Czarzasty zachował się egoistycznie, bezpośrednio uderzając w jednego z najbardziej cennych polskich sojuszników na arenie międzynarodowej.

- Poza egoizmem marszałka Czarzastego, co Polska z tej całej jego tyrady uzyskała? W moim przekonaniu kompletnie nic. Niepotrzebna afera, niepotrzebna wielka dyskusja i niepotrzebne napięcie, nic kompletnie Polsce niedające - komentował Przydacz.

Największy tchórz w polskiej polityce. List gończy za Zbigniewem Ziobrą

Następnie dyskusja polityków zeszła na aferę wokół działań byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W piątek Prokuratura Krajowa poinformowała o wydaniu listu gończego za politykiem podejrzanym o popełnienie łącznie 26 przestępstw. Poseł Prawa i Sprawiedliwości od kilku miesięcy przebywa jednak na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny.

- Ziobro okazał się największym tchórzem w polskiej polityce - ocenił europoseł z KO Bartosz Arłukowicz. - Wielki szeryf i kowboj chodził po Sejmie i opowiadał, jaki jest odważny, wtedy, jak miał całą zgraję pseudoprawicowych popleczników za sobą - dodał polityk.

Arłukowicz uznał, że "zadaniem polskiej policji jest złapać Ziobrę", a celem Unii Europejskiej powinno być wypracowanie takich mechanizmów, w których "Orban nie będzie mógł chować u siebie potencjalnych przestępców".

Artykuł aktualizowany...

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni