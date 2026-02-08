Podczas Narodowego Śniadania Modlitewnego w Waszyngtonie amerykański prezydent po raz kolejny nawiązał do swoich starań o zakończenie wojny domowej w Sudanie. W listopadzie ubiegłego roku następca tronu Arabii Saudyjskiej Mohammed bin Salman poprosił go o pomoc w rozwiązaniu konfliktu trawiącego afrykański kraj od ponad trzech lat.

Trump podkreślił, że jednocześnie nadzoruje sytuację w Sudanie i uczestniczy w rozmowach pokojowych w sprawie wojny w Ukrainie.

- Ciężko pracuję, by zakończyć tę wojnę. Jesteśmy bardzo blisko, aby to zrobić - mówił w odniesieniu do afrykańskiego kraju amerykański przywódca.

Koniec wojny w Sudanie coraz bliżej? Trump jest tego pewien

Wypowiedź Trumpa nawiązuje do jego słów z końca zeszłego roku. Zadeklarował wówczas, że Stany Zjednoczone podejmą współpracę z Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Egiptem w ramach tzw. Kwartetu, w celu rychłego rozwiązania konfliktu. Prezydent USA określił trwającą od 2023 roku wojnę w Sudanie jako jeden z najbardziej brutalnych konfliktów zbrojnych na świecie.

Dotychczasowe próby mediacji nie przyniosły w Sudanie niemal żadnych skutków, nawet w postaci tymczasowego zawieszenia broni.

ZOBACZ: Premier Norwegii o konfrontacji z Trumpem. "Spojrzałem mu w oczy"

Rozwiązanie wojny w Sudanie to kolejny dyplomatyczny cel prezydenta USA. W miniony poniedziałek starszy doradca prezydenta Trumpa ds. Afryki, Massad Boulos, powiedział, że przy wsparciu trzech wymienionych krajów powstał projekt porozumienia pokojowego, który został zaakceptowany przez obie walczące frakcje.

Zaproponowany przez Amerykanów plan pokojowy w najbliższych dniach zostanie przedstawiony Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a po ewentualnym zatwierdzeniu projekt trafi do utworzonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju.

Wojna domowa w Sudanie. Walka o władzę i wpływy

Konflikt zbrojny w Sudanie wywołał jeden z największych kryzysów humanitarnych na świecie. W walkach między armią Sudanu a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) od kwietnia 2023 roku zginęły dziesiątki tysięcy ludzi, a ponad 11 mln osób zostało przesiedlonych.

Bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny domowej okazało się żądanie cywilów do uzyskania nadzoru nad wojskiem i włączenia potężnych RSF do regularnej armii.

ZOBACZ: Orban oskarża byłego prezydenta USA. "Zostalibyśmy wciągnięci w wojnę"

Walki mają na celu uzyskanie politycznej i militarnej przewagi oraz przejęcie udziałów w rolnictwie, handlu i przemyśle, które są glównym źródłem finansowania armii.

Starcia obserwowane są w całym kraju, a w opinii WHO rzeczywista liczba ofiar wojny jest znacznie wyższa od oficjalnych danych. Dane o zgonach i rannych dostarcza jedynie część placówek medycznych w kraju.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni