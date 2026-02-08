To nie koniec zimy, synoptycy ostrzegają. Przed nami wyjątkowo mroźne dni

Jak informuje synoptyczka Instytutu Meteorologicznego i Gospodarki Wodnej Agnieszki Prasek, od niedzieli do poniedziałkowego poranka silne mrozy dotkną niemal całą Polskę. Najgorsza sytuacja pogodowa wystąpi jednak na Pomorzu i na południowym zachodzie kraju.

W niedzielę do końca dnia w znacznej części Polski wystąpią opady śniegu, a na południowym zachodzie deszczu ze śniegiem. Najzimniej będzie na północnym wschodzie - temperatura minimalna wyniesie tam minus 5 st. C. Nieco cieplej będzie zaś na południu i w centrum kraju - tam prognozowane są kolejno minus 1 st. C. i minus 2 st. C.

Pogoda. Oblodzenia i silne mrozy. Polskie drogi niczym lodowisko

Niskim temperaturom towarzyszyć będzie także drogowa "ślizgawka". Szczególnie na południu kraju mogą występować spore oblodzenia dróg i chodników.

W związku z 20-stopniowym mrozem i prognozowanymi marznącymi opadami deszczu, IMGW zdecydował się utrzymać w mocy dotychczas obowiązujące ostrzeżenia przed oblodzeniem. Najgorsza sytuacja panuje obecnie w dziewięciu województwach:

małopolskim

śląskim

opolskim

dolnośląskim

podkarpackim

świętokrzyskim

lubuskim

wielkopolskim

łódzkim.

Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu. Alerty Instytutu pozostają aktualne do niedzielnego wieczora.

Pogoda. Przed nami wyjątkowo mroźne noce. Rekordowo niskie temperatury

Najbliższa noc będzie dla Polaków prawdziwym wyzwaniem. Mróz nie odpuści przede wszystkim mieszkańcom Pomorza, Warmii i Mazur i Podlasia. To właśnie tam prognozuje się najniższe temperatury. Z niedzieli na poniedziałek na północnym wschodzie Polski termometry wskażą od minus 18 st. C. do nawet minus 20 st. C.

Nieco łagodniejsze mrozy wystąpią z kolei w centrum (około minus 10 st. C.) oraz na południu i zachodzie Polski (od minus 2 st. C. do minus 3 st. C.). Kierowcy planujący w tym czasie podróż powinni zachować na drogach szczególną ostrożność, chociażby ze względu na oblodzenia nawierzchni dróg, uciążliwe głównie w południowej części kraju.

Podobnie niebezpieczne warunki zostaną z nami również w poniedziałek. Temperatura minimalna w centrum, na wschodzie i północnym wschodzie kraju wyniesie około minus 10 st. C.

Także z poniedziałku na wtorek prezentuje się wyjątkowo mroźnie. Południe Polski zmagać się będzie z marznącymi opadami deszczu, sprzyjającymi powstawaniu gołoledzi. Temperatura będzie niemal identyczna jak poprzedniej nocy - najzimniej będzie w centrum i na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą od minus 18 st. C. do minus 20 st. C.

Gwałtowna zmiana w pogodzie zajdzie dopiero w połowie tygodnia. Zbliżający się do Polski antycyklon sprowadzi masy cieplejszego powietrza i sporą dawkę słońca. Zanim jednak do tego dojdzie, IMGW nieustannie apeluje o ostrożność, szczególnie podczas najsilniejszych mrozów prognozowanych na najbliższe 48 godzin.

