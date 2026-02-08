Strażacy ochotnicy z Pinczyna o godzinie 1:43 w nocy udzielali pomocy poszkodowanym w wypadku samochodowym, do którego doszło przy ulicy Głównej. Na miejscu pracowali też policjanci i zespół ratownictwa medycznego.

Po zakończeniu akcji ratunkowej druhowie zorientowali się, że zniknął ich sprzęt służący do oznaczania miejsca zdarzenia. Prędko okazało się, iż strażacy - w trakcie udzielania pomocy ludziom - zostali okradzeni.

Strażacy okradzeni w czasie akcji. "To nigdy nie powinno się zdarzyć"

Druhowie z Pomorza poinformowali o przykrym zdarzeniu za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Zdarzyła się bardzo nieprzyjemna sytuacja. Sytuacja, która nigdy nie powinna się zdarzyć w żadnych okolicznościach. Zostaliśmy okradzeni w trakcie udzielania pomocy osobom biorącym udział w zderzeniu drogowym" - przekazało OSP Pinczyn na Facebooku.

"Mamy nadzieję, że pod wpływem przemyślenia swojego zachowania dysk wróci do nas" - nadmienili strażacy ochotnicy.

Naczelnik OSP nie poinformował policji. Liczy na uczciwość złodzieja

Druhowie nie poinformowali o kradzieży sprzętu policji. Naczelnik jednostki poinformował, że wciąż liczy na refleksję złodzieja lub pomoc ewentualnych świadków.

- Jeszcze tego nie zgłosiliśmy na policję. Zastanawiamy się, co z tą sprawą zrobić. Przemyślimy i wtedy podejmiemy decyzję. Na pewno przejrzymy monitoring, może któraś kamera nagrała tę osobę i sami wszystko wyjaśnimy, dlatego jakoś szczególnie nie chcieliśmy na razie tego nagłaśniać - powiedział Filip Rytelewski w rozmowie z "Faktem".

