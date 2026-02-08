"Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News i Interii. Oglądaj od 9:55
Polska
Bogdan Rymanowski wraz ze swoimi gości skomentują bieżące wydarzenia w Polsce i na świecie. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News, Interii i na polsatnews.pl. Początek programu o godz. 9:55.
"Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News i Interii
Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:
- Bartosz Arłukowicz, Koalicja Obywatelska
- Krzysztof Bosak, Konfederacja
- Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość
- Sebastian Gajewski, Nowa Lewica
- Marcin Przydacz, Kancelaria Prezydenta
- Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe
