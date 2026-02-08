"Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News i Interii. Oglądaj od 9:55

Bogdan Rymanowski wraz ze swoimi gości skomentują bieżące wydarzenia w Polsce i na świecie. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News, Interii i na polsatnews.pl. Początek programu o godz. 9:55.

"Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News i Interii

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:

  • Bartosz Arłukowicz, Koalicja Obywatelska 
  • Krzysztof Bosak, Konfederacja
  • Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość
  • Sebastian Gajewski, Nowa Lewica
  • Marcin Przydacz, Kancelaria Prezydenta
  • Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe

