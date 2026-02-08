Od zeszłego weekendu Savannah Guthrie, prezenterka stacji NBC News, poszukuje zaginionej matki. Nancy Guthrie zniknęła w środku nocy. Władze uważają, że została zabrana wbrew swojej woli ze swojego domu w Tucson w stanie Arizona - podaje BBC.

W jej domu odłączono i usunięto dzwonek z kamerą, zaś około godziny 2:28 czasu lokalnego aplikacja połączona z jej rozrusznikiem serca została odłączona od jej telefonu.

USA. Prezenterka telewizyjna szuka porwanej matki. "Zwróć nam ją. Zapłacimy"

W sobotę Savannah Guthrie i jej rodzina opublikowali w mediach społecznościowych nagranie, w którym zwracają się prawdopodobnie do porywaczy. - Otrzymaliśmy twoją wiadomość i rozumiemy - powiedziała Guthrie.

Zwróciła się też do przestępcy: - Błagamy cię teraz, zwróć nam naszą matkę. To dla nas bardzo ważne. I zapłacimy - dodała, nie zdradzając żadnych informacji o adresacie wiadomości.

Na publikowanych wcześniej nagraniach rodzina apelowała do potencjalnych porywaczy. Savannah Guthrie podkreślała, że jej matka nie ma przy sobie leków, których "potrzebuje, żeby przeżyć".

W tygodniu władze poinformowały, że nie udało się jeszcze ustalić tożsamości żadnej osoby podejrzanej lub mogącej być przedmiotem zainteresowania w tej sprawie - relacjonuje BBC.

Do mediów trafił list. Być może wysłali go porywacze

Za udzielenie informacji wyznaczono nagrodę w wysokości 50 tysięcy dolarów. Do kilku mediów trafił potencjalny list z żądaniem okupu. FBI weryfikuje informacje w tej sprawie.

Jak podaje NBC News, agent FBI Heith Janke powiedział, iż notatka "zawierała fakty związane z terminem i żądaną wartością pieniężną". List miała otrzymać redakcja serwisu informacyjnego TMZ.

Jak podano, porywacze żądali w nim kryptowaluty wartej miliony dolarów. W sprawę zaangażował się prezydent Donald Trump. W zeszłym tygodniu rozmawiał z córką zaginionej i zaoferował pomoc federalnym organom ścigania.

- Myślę, że radzimy sobie bardzo dobrze, co oznacza, że ​​mamy pewne wskazówki, sądzę, że są one bardzo mocne i myślę, że wkrótce możemy poznać odpowiedzi - powiedział Trump reporterom.

