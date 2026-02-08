"Polityczny WF z gościem": Marcelina Zawisza. [OGLĄDAJ] od 11:00
Dlaczego Polska rozwija się wbrew własnej klasie politycznej? Czy wysokość wynagrodzeń powinna być jawna nawet w prywatnych firmach? Co odróżnia Razem od Konfederacji i dlaczego jest to patriotyzm? O tym wszystkim powie Marcelina Zawisza, szefowa koła poselskiego Razem, w nowym "Politycznym WF-ie z gościem". Program poprowadzą Piotr Witwicki i Marcin Fijołek.
W najbliższym odcinku również o rozwoju Polski - z jakiego względu, zdaniem Marceliny Zawiszy, potrzeba nam nowych fabryk leków? Rozmówczyni powie również o relacjach między Razem a Nową Lewicą i ujawni kulisy zawierania porozumienia między tymi dwoma formacjami, którego efektem było powstanie wspólnego klubu w parlamencie. Kogo wówczas widziała, jak w zaciszu gabinetu dzielił "spółki, spółeczki i ministerstwa"?
Marcelina Zawisza odpowie również na pytania o stan służby zdrowia. Dlaczego uważa, że większość lekarzy powinna pracować albo w publicznych, albo prywatnych placówkach? I co z ich pensjami - czy trzeba je przymusowo obniżyć?
"Polityczny WF z gościem" w niedzielę o 11:00 w Polsat News i na polsatnews.pl. Odcinek po premierze będzie dostępny też na platformie YouTube.
