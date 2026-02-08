Jak przekazała organizacja Atesz, jeden z jej członków podpalił moduł sprzętowy u podstawy wieży. W rezultacie wszystkie zamontowane na niej urządzenia zostały pozbawione zasilania i wyłączone z użytku. "Ten cios oślepił przeciwnika w tym rejonie" - zaznaczono.

Atesz przekazał, że przed pożarem na wieży działały systemy obserwacyjno-zwiadowcze Murom-P, które w czasie rzeczywistym przekazywały dane o ruchach wojsk w strefie przygranicznej. Po akcji sabotażowej obszar ten miał się stać dla sił rosyjskich "ciemną plamą".

Partyzanci uderzyli w zachodniej Rosji. Nagranie trafiło do sieci

Według ruchu oporu wraz z modułem sprzętowym spłonęły retransmitery, zapewniające stabilną łączność radiową. Wieża była również platformą dla anten systemów walki radioelektronicznej, tłumiących sygnały dronów, a jej zniszczenie umożliwiło ukraińskim dronom swobodne działanie.

Partyzanci pochwalili się swoim wyczynem w mediach społecznościowych. Na udostępnionym w serwisie X nagraniu widać moment wywołania pożaru za pomocą przedmiotu przypominającego pochodnię.

Atesz to ukraińsko-tatarski ruch oporu działający na anektowanym przez Rosję Krymie i innych okupowanych przez Moskwę terytoriach Ukrainy. Doniesienia o pierwszych skutecznych działaniach partyzanckich tej organizacji pojawiły się na początku lutego 2023 r.

