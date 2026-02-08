On, one i prokuratura. Miłosny trójkąt z oskarżeniami w tle
Zaczęło się od relacji uczuciowej młodego mężczyzny z córką, a skończyło na romansie z jej matką, policyjnym zatrzymaniu z użyciem broni i akcie oskarżenia, który - jak podnoszą jego bliscy i obrońca - nigdy nie powinien trafić do sądu. Materiał "Państwa w Państwie".
Od sześciu lat w polskim wymiarze sprawiedliwości toczy się sprawa Michaela Walkiewicza, choć jej początek trudno uznać za zapowiedź wieloletniego postępowania karnego. Sprawa tylko w jednym wymiarze dotyczy relacji intymnych, lecz - jak podkreśla obrona - głównym elementem, który w tej sprawie szokuje jest sposób działania wymiaru sprawiedliwości.
Formalnie dotyczy postępowania karnego prowadzonego przeciwko Michaelowi Walkiewiczowi, oskarżonemu o groźby karalne i uporczywe nękanie.
Zgodnie z aktem oskarżenia Walkiewicz miał grozić byłej kochance pozbawieniem życia i zdrowia, demonstrować przedmiot przypominający broń palną oraz pałkę teleskopową, a także grozić ujawnieniem intymnej korespondencji i prywatnych materiałów. Groźby te - według wersji pokrzywdzonej - miały wzbudzić realną obawę ich spełnienia, doprowadzić do przekazywania oskarżonemu pieniędzy w łącznej wysokości około 20 tysięcy złotych oraz wymusić dalszą relację intymną.
Od romansu do uporczywego nękania. Sprawa Michaela Walkiewicza
To właśnie te zarzuty stały się podstawą do zatrzymania mężczyzny w grudniu 2020 roku. Jak relacjonuje - policjanci mieli celować w jego stronę z broni. Pięć lat później sąd - nieprawomocnym wyrokiem - uznał zatrzymanie za bezzasadne i zasądził na rzecz Walkiewicza blisko 20 tys. zł zadośćuczynienia i odszkodowania.
- Pan Michael nawiązał relację osobistą najpierw z dziewczyną, a potem z jej matką. Miał odwieźć dziewczynę na jakąś imprezę i wtedy miała otworzyć matka tej dziewczyny w dwuznacznym stroju z winem i tak w ogóle cała ta historia się rozpoczęła - mówi pełnomocnik, dr Mateusz Mickiewicz
Sprawa prawdopodobnie nie ujrzałaby światła dziennego gdyby nie odkrycie dwuznacznej korespondencji pomiędzy matką a oskarżonym i przekazania jej mężowi kobiety, która zaprzeczała istnieniu romansu. Powoływała się na relację przyjacielską. Małżeństwo przetrwało kryzys, a relacja z Michaelem - jak wynika z akt - była potajemnie kontynuowana.
Według oskarżonego to właśnie ujawnienie romansu stało się punktem zwrotnym. Twierdzi, że od tego momentu był zastraszany przez męża i córkę, miał być śledzony, a nawet - jak twierdzi - obserwowany przez wynajęte biuro detektywistyczne.
Zeznania przeczą korespondencji. Miłosny trójkąt z oskarżeniami w tle
W sprawie pojawiają się zasadnicze wątpliwości dotyczące narracji pokrzywdzonej. W toku postępowania kilkukrotnie zmieniała zeznania, m.in. w materii rozpoczęcia relacji intymnej, podczas gdy treść korespondencji wskazywałaby inaczej. Równie niejednoznaczne są zeznania dotyczące momentu pojawienia się rzekomych gróźb - w zależności od etapu postępowania wskazywane są różne miesiące. Co więcej, zgromadzona w sprawie korespondencja wskazuje na to, że pokrzywdzona także inicjowała kontakty, wyznawała miłość i zabiegała o to by relacja trwała.
Obrona Michaela Walkiewicza podnosi, że w aktach brak spójnych dowodów potwierdzających istnienie żądań finansowych czy wiadomości zawierających groźby szantażu, o które oskarżany jest mężczyzna.
Pełnomocnik wskazuje, że sprawa ma charakter konfliktu osobistego o silnym podłożu emocjonalnym, który po zakończeniu relacji został przekształcony w narrację karną.
Otwarte pozostaje pytanie: czy polski wymiar sprawiedliwości rozstrzyga tu przestępstwo, czy dramat relacji, która wymknęła się spod kontroli?
O tym wszystkim Przemysław Talkowski porozmawia w najbliższym programie "Państwo w Państwie" w niedzielę o 19:30. Reportaż Leszka Dawidowicza.
