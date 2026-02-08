Zamach na rosyjskiego generała w Moskwie. Nowe informacje
Mężczyzna podejrzany o próbę zamachu na wiceszefa rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Władimira Aleksiejewa został zatrzymany w Dubaju i przekazany w ręce Rosjan - podała w niedzielę agencja Reutera. Aleksiejew został postrzelony w piątek w budynku mieszkalnym w Moskwie. Jak poinformowały rosyjskie media, generał wybudził się już ze śpiączki.
Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) przekazała, że obywatel Rosji Lubomir Korba, podejrzany o próbę zamachu na wiceszefa GRU, został zatrzymany w Dubaju. Mężczyznę czeka ekstradycja do Rosji.
Rosyjskie służby nie ujawniły szczegółów zatrzymania. Motywacje sprawcy również pozostają nieznane.
O strzelaninie w Moskwie jako pierwszy poinformował rosyjski dziennik "Kommiersant". W piątek rano generał porucznik Władimir Aleksiejew, zastępca szefa rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, został kilkukrotnie postrzelony w klatkę piersiową lub brzuch, gdy wychodził ze swojego mieszkania i zmierzał przez korytarz w kierunku windy.
Napastnik i jego wspólnik uciekli z miejsca zdarzenia.
Aleksiejew w ciężkim stanie trafił do jednego z moskiewskich szpitali. Wiceszef GRU przeszedł operację i w sobotę wybudził się ze śpiączki. Według rosyjskich mediów cytowanych przez agencję Reutera, lekarze deklarują, że jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.
Początkowo szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow oskarżył o piątkowy zamach Ukrainę. Zdaniem dyplomaty celem tej operacji było sabotowanie rozmów pokojowych przez władze w Kijowie. Nie przedstawił jednak żadnych dowodów potwierdzających tę tezę.
Kijów stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha zapewnił, że Ukraina nie miała nic wspólnego z przeprowadzeniem zamachu.
"Kommiersant" podał, że w weekend władze Rosji zatrzymały dwie osoby, które miały być zaangażowane w próbę zabójstwa Aleksiejewa. Wkrótce mają one zostać przesłuchane, a sąd zdecyduje o ich ewentualnym osadzeniu w areszcie do czasu procesu.
