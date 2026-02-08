W sobotę wieczorem wiceprezydent USA wybrał się z rodziną na mecz amerykańskiej reprezentacji hokeja podczas trwającej w Mediolanie olimpiady. Politykowi towarzyszył również kontrowersyjny influencer i bokser Jake Paul, oskarżany m.in. o napaść seksualną, który znany jest z kontrowersyjnych poglądów i bycia stronnikiem Donalda Trumpa.

Igrzyska Olimpijskie. J.D. Vance ponownie wygwizdany przez kibiców

Obecność na wydarzeniu J.D. Vance'a po raz kolejny spotkała się z negatywną reakcją kibiców. W sobotni wieczór republikański polityk ponownie został wygwizdany, gdy na początku rozgrywki kamery uchwyciły go siedzącego u boku gwiazdora. Jak podała włoska agencja Ansa, buczenie rozległo się na trybunach, gdzie siedzieli przede wszystkim amerykańscy kibice.

Już na samym początku Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina pierwszy w Białym Domu po Trumpie nie wzbudził sympatii kibiców. Na ceremonii otwarcia J. D. Vance i jego żona zostali wygwizdani przez publiczność zgromadzoną w Mediolanie.

Amerykańskie władze, które pochwaliły się obecnością Vance'a na igrzyskach, zmanipulowały nagranie, usuwając z niego gwizdy z trybun i pozostawiając jedynie oklaski.

Donald Trump murem za J. D. Vancem. "W swoim kraju nie jest wygwizdywany"

"Wsparcie dla Stanów Zjednoczonych wśród sojuszników maleje, ponieważ administracja Trumpa przyjęła agresywną postawę w polityce zagranicznej, obejmującą m.in. wprowadzanie ceł, działania militarne w Wenezueli i groźby inwazji na Grenlandię" - zauważyła agencja AP.

Zdarzenie na rozpoczęciu igrzysk skomentował między innymi Trump. Lider USA uznał, iż reakcja kibiców była dla niego "niespodzianką" i dziwi się podejściu międzynarodowej publiczności. - Ludzie go (Vance'a - red.) lubią. Cóż, teraz nie jest w swoim kraju, w swoim kraju nie jest wygwizdywany - odpowiedział dziennikarzom amerykański prezydent.

