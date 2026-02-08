Szczytowy okres zachorowań na grypę potrwa do marca. Choć liczba zgonów w obecnym sezonie jest mniejsza niż rok temu (wówczas z powodu grypy zmarło 1538 osób), sanepid niezmiennie zaleca choćby częstsze mycie rąk czy zakrywanie ust podczas kaszlu w miejscach publicznych.

Jak mówił Grzesiowski, mniejszy wskaźnik zgonów wynika z mniejszej liczby zachorowań w porównaniu do poprzedniego sezonu. W ubiegłym okresie jesienno-zimowym na grypę zachorowało ok. 693 tys. Polaków. Obecnie odnotowano zaś ok. 430 tys. przypadków.

- Istotny wpływ na liczbę zachorowań ma okres bez nauki w szkołach. W województwach, w których były w styczniu ferie przypadków grypy jest mniej niż w pozostałej części kraju - powiedział.

Grypa nie odpuszcza. GIS namawia Polaków do szczepień

Główny Inspektor Sanitarny podkreślił, że z każdym rokiem Polacy coraz częściej decydują się na szczepionkę przeciwko grypę. Jak wynika z danych portalu ezdrowie.gov.pl, w sezonie 2025/2026 skorzystało z niej 2,2 mln osób. W analogicznym czasie w zeszłym roku liczba ta wyniosła 1,8 mln.

- To jest ważna informacja. Szczególnie dlatego, że szczepią się przede wszystkim osoby powyżej 50. roku życia, a wśród tych osób jest najwięcej zgonów i hospitalizacji - zaznaczył Grzesiowski.

Lekarz podkreślił, że wciąż nie jest za późno na przyjęcie szczepionki. Odporność nabywa się około 10-14 dni po szczepieniu i choć nie chroni ono w pełni przed zachorowaniem, w przypadku wystąpienia choroby jej przebieg będzie łagodniejszy.

Mimo mniejszej liczby potwierdzonych przypadków niż w zeszłym roku, wskaźnik zachorowalności od 26 stycznia do 1 lutego wyniósł aż 397,2 przypadków na 100 tys. osób. W sezonie grypowym w 2025 r. w najwyższym punkcie osiągnął on 365,5 przypadków na 100 tys. osób.

Szczepienie przeciwko grypie. Jakich zasad należy przestrzegać?

Dostępna obecnie szczepionka przeciwko grypie chroni przeciwko czterem typom wirusa - dwoma podtypami grupy A i dwoma podtypami grupy B. W przypadku podtypu K wirusa grypy typu A (H3N2), który odpowiada za większość zachorowań w tym sezonie, skuteczność szczepionki wynosi około 50-70 proc.

Wirus grypy rozprzestrzenia się bardzo szybko, dlatego sanepid niezmiennie zaleca częste mycie rąk, niedotykanie twarzy, kiedy jesteśmy poza domem, unikanie przebywania w zatłoczonych miejscach czy noszenie maseczek.

Na grypę najbardziej narażone są dzieci do 14. roku życia, dorośli powyżej 50. roku życia, osoby z chorobami przewlekłymi, kobiety w ciąży, a także pracownicy ochrony zdrowia, oświaty i placówek opieki długoterminowej. To tym grupom szczepienia zaleca się najczęściej.

Bezpłatnym szczepieniom podlegają dzieci i młodzież, seniorzy powyżej 65. roku życia oraz kobiety w ciąży.

