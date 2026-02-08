Radni z gminy Chełm przegłosowali decyzję dotyczącą wyrażenia woli zmiany nazwy ich administracyjnej jednostki na Pokrówka. To właśnie w tej miejscowości, o której pierwsze wzmianki pochodzą z 1262 roku, znajduje się urząd gminy.

Korekta ma wyeliminować niejasności - obok znajduje się miasto Chełm stanowiące osobną gminę. Taka zbieżność nie stanowi w Polsce wyjątku, lecz to właśnie w Lubelskiem samorządowcy nie chcą, by nazwa gminy nie była tożsama z mianem miejscowości.

Już nie gmina Chełm? Radni chcą zmiany nazwy na Pokrówka

Jak relacjonuje reporter Polsat News Łukasz Dubaniewicz, całe zamieszanie związane ze zmianą nazwy ma tło finansowe. W styczniu gmina odzyskała część utraconych wcześniej na rzecz miasta Chełm terenów i domaga się od niego ponad 4,8 mln zł rekompensaty.

Od lat trwa spór między gminą a miastem Chełm, który rozpoczął się właśnie od prób przejęcia przez miasto części terenów gminy - czytamy na lublin112.pl.

- Przeprowadzimy konsultację społeczną. Chcemy zmienić nazwę na miejsce siedziby naszej gminy, na miejsce historyczne - mówi Polsat News Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm. - Chcemy wzmocnić naszą tożsamość, rozpoznawalność, czytelność - nadmienił.

Spór o nazwę gminy Chełm. Zapowiedzieli konsultacje

Co na to wszystko mieszkańcy? Zdania są podzielone. Niektórzy rozmówcy Łukasza Dubaniewicza widzą niepotrzebny konflikt na linii wójt gminy Chełm - burmistrz miasta Chełm. Inni uważają, że byłaby to naturalna korekta.

Konsultacje w sprawie zmiany nazwa odbędą się od 7 do 16 marca tego roku. Jak podał "Kurier Lubelski", władze zapewniają, iż ewentualna zmiana nie będzie niosła za sobą żadnych kosztów dla mieszkańców: nie będzie konieczności wymiany dokumentów takich jak dowody osobiste czy prawa jazdy.

