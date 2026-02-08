O incydencie do którego doszło 6 lutego, poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. 33-latek zadzwonił pod numer alarmowy 112 i "zgłaszał potrzebę podjęcia działań wobec Zbigniewa Ziobry". W piątek zostało wydane postanowienie o poszukiwaniu Zbigniewa Ziobry listem gończym. Wcześniej sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości, który przebywa obecnie na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny.

Zablokował numer 112, dostał mandat. Chciał rozmawiać o Ziobrze

W opublikowanym liście gończym pojawiła się informacja, że jednym ze sposobów zgłoszenia policji miejsca pobytu byłego ministra sprawiedliwości jest kontakt na numer alarmowy 112. 33-letni mężczyzna zadzwonił pod ten numer mówiąc o polityku, jednak mimo wydawanych poleceń przez operatora, nie chciał się rozłączyć, co spowodowało zablokowanie linii.

Osoba rozmawiająca ze zgłaszającym informowała go, że "numer 112 przeznaczony jest do obsługi nagłych zdarzeń, związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia, i zwracał uwagę na konieczność nieblokowania linii alarmowej" lecz to nie skłoniło mężczyzny do rozłączenia się. Aby zakończyć tę sytuację, łódzcy policjanci pojechali do mieszkania zgłaszającego.

Jak przekazano w komunikacie, 33-latek "w rozmowie z policjantami oświadczył, że nie zaprzestanie swoich działań i dalej będzie dzwonił na numer 112". Został ukarany mandatem karnym, którego nie przyjął. Sprawa została przekazana do sądu.

List gończy za Ziobrą. "Jeżeli podejrzany się ukrywa"

Łódzka policja przypomniała o funkcji numeru 112, który "służy do zgłaszania sytuacji nagłych, w których zagrożone jest zdrowie lub życie", a jego długotrwałe lub powtarzające się blokowanie "może utrudnić lub opóźnić przyjęcie zgłoszenia od osób rzeczywiście potrzebujących pilnej pomocy".

W listopadzie 2025 r. prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 PK wydał postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Zbigniewa Ziobry do siedziby Prokuratury Krajowej celem przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych. Czynności tej nie udało się zrealizować z uwagi na nieustalenie przez prokuraturę miejsca pobytu polityka.

"Zgodnie z art. 279 § 1 k.p.k. prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego listem gończym, jeżeli podejrzany się ukrywa" - zaznaczył w komunikacie rzecznik PK prok. Przemysław Nowak.

Zdaniem prokuratury przesłanka ta została spełniona, co potwierdził sąd w postanowieniu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.

"Miejsce pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobry jest nieznane. Nie przebywa on pod żadnym znanym adresem w kraju. W mediach wprost wskazuje, że intencjonalnie unika uczestnictwa w czynnościach procesowych w charakterze podejrzanego" - stwierdzono.

Ziobro o liście gończym: Mój adres jest znany

Do wydania listu gończego odniósł się polityk, który otwarcie twierdzi, że przebywa na Węgrzech, gdzie w grudniu uzyskał azyl międzynarodowy.

"Ustawa stanowi: list gończy można wydać tylko wtedy, gdy miejsce pobytu osoby poszukiwanej jest nieznane! I tylko wobec osoby, której poszukuje się w Polsce. Tymczasem wszyscy wiedzą, że jestem za granicą, w Budapeszcie. Mój adres jest znany. Prokuraturze przekazał go obrońca. Tu nie chodzi o prawo, lecz o polityczną nagonkę. Jako minister prawa przestrzegałem. Dziś to prawo jest brutalnie łamane, metodycznie i bez skrupułów" - napisał w mediach społecznościowych Ziobro.

Prokuratura zarzuca byłemu szefowi MS z czasów rządów PiS m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

