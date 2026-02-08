Do wypadku doszło po godzinie 18:00 na na drodze wojewódzkiej nr 957. Z niejasnych dotąd przyczyn zderzyły się ze sobą dwa samochody. W jednym z pojazdów siedział 29-latek, a w drugim aucie podróżowała kobieta z trojgiem dzieci w wieku 11, 6 i około 2 lat.

- Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu zostały przetransportowane do szpitala - poinformował polsatnews.pl kpt. Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej straży pożarnej.

Jak doda mundurowy, "przy usuwaniu skutków wypadku pracowały trzy zastępy straży pożarnej". Zapewnił też, że droga po godzinie 21:00 była przejezdna w obie strony. Na miejscu pracowali również policjanci, którzy starają się wyjaśnić przyczyny zdarzenia.

Trudne warunki na drogach. Służby apelują do kierowców

Policjanci niezmiennie apelują do kierowców o ostrożność w związku z trudnymi warunkami występującymi na drogach. Z powodu wahań temperatur w wielu miejsach na jezdni występuje gołoledź.

Wciąż aktualne pozostaje ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem dla województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego. Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu.

Ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem obowiązują do poniedziałku.

