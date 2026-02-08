Anna Bryłka w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj na żywo od 19:15

Polska

W niedzielnym "Gościu Wydarzeń" Grzegorz Kępka porozmawia z eurodeputowaną Konfederacji Anną Bryłką. Transmisja programu na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24 od godz. 19:15.

Kobieta w czerwonej marynarce siedzi przed ekranem z widokiem na nocne miasto.
Polsat News
Eurodeputowana Anna Bryłka w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Pozostałe odcinki "Gościa Wydarzeń" obejrzysz TUTAJ.

 

Mateusz Balcerek / wka / polsatnews.pl / Polsat News
ANNA BRYŁKAEUROPARLAMENTGOŚĆ WYDARZEŃGRZEGORZ KĘPKAKONFEDERACJAPOLSKA

