Komenda Miejska PSP w Mysłowicach poinformowała, że nad ranem doszło do awarii sieci wodociągowej w kościele przy ul. Starokościelnej w Mysłowicach. Miejscami woda osiągnęła do 10 cm wysokości. Strażacy odcięli dopływ wody, odłączony został także prąd w świątyni.

Mysłowice. Zalane wnętrze kościoła. Trwa akcja służb

"Obecnie w kościele pracują osuszacze powietrza i nagrzewnice, które mają na celu usunięcie wilgoci ze ścian" - przekazano w komunikacie. Miejski radny Adrian Panasiuk dodał, że na miejscu oprócz KP PSP pracują także OSP z jednostek Mysłowice-Janów, Mysłowice-Kosztowy i Mysłowice-Dziećkowice.

Nieznany jest czas prac niezbędnych do ponownego otwarcia kościoła dla wiernych. Informację o zalaniu i zdjęcia z wnętrza świątyni zamieściła parafia pw. Najświętszego Serce Pana Jezusa w Mysłowicach dodając, że z powodu awarii i konieczności wyłączenia prądu, msza święta nie będzie transmitowana za pośrednictwem internetu.

Apel o pomoc do parafian. "Kościół jest cały czas otwarty"

O pomoc w sprzątaniu kościoła zaapelował organista Kamil Capała.

- Zwracam się do Was w imieniu swoim i księdza proboszcza o to, aby kto z was może i jest w stanie przybyć do kościoła, który uległ zalaniu poprzez pękniętą rurę systemu przeciwpożarowego. Zabierzcie ze sobą wiadra, mopy i ręczniki papierowe - zaapelował.

- Każda para rąk do pomocy jest mile widziana. Kościół jest cały czas otwarty, pracujemy nieustannie od wczesnych godzin porannych, liczymy na Waszą pomoc, serdecznie zapraszamy i już teraz dziękujemy - dodał w krótkim nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

