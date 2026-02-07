Wołodymyr Zełenski poparł inicjatywę papieża. "Zatrzymajmy się"

"Jesteśmy zainteresowani zawieszeniem broni, a jeśli Rosja ponownie je odrzuci, po raz kolejny potwierdzi, kto jest przeszkodą dla pokoju i kto chce kontynuować tę wojnę" - mówił w Kijowie Sybiha.

O rozejm między Ukrainą i Rosją jako pierwszy zaapelował papież Leon XIV. W niedzielę biskup Rzymu przypomniał, że zawieszenie broni na czas trwania igrzysk olimpijskich to tradycja, którą kultywowano już w czasach starożytnych. Wezwał wówczas przywódców państw do deeskalacji wewnętrznych konfliktów i dialogu w imię pokoju.

"Zatrzymajmy się, a z pewnością otworzy to drogę do szerszych negocjacji pokojowych" - ocenił Andrij Sybiha.

Wojna w Ukrainie. USA proponują rozmowy w Miami

Wielkimi krokami zbliża się czwarta rocznica inwazji Rosji na Ukrainę. Jak przyznawał w ostatnich wywiadach Wołodymyr Zełenski, trwające od kilku miesięcy rozmowy pokojowe, w których pośredniczą również Stany Zjednoczone, są już coraz bardziej merytoryczne, a jedną z ostatnich kwestii spornych pozostaje podział terytorialny między Rosją a Ukrainą.

Jak podaje agencja Reutera, Zełenski potwierdził również, że Stany Zjednoczone pragną, aby Rosja i Ukraina doszły do porozumienia jeszcze przed nastaniem lata. W wypowiedzi opublikowanej przez biuro ukraińskiego prezydenta czytamy, że USA zaproponowały kolejną rundę rozmów między Kijowem a Moskwą, która miałaby się odbyć w przyszłym tygodniu w Miami. Na spotkanie zaproszona została również delegacja rosyjska.

Zełenski przystał na propozycję administracji Donalda Trumpa. "Potwierdziliśmy nasz udział" - przekazał ukraiński przywódca. Stanowisko Kremla nie jest jeszcze znane.

Koniec wojny na wiosnę? Amerykańscy urzędnicy ujawniają

Według pięciu anonimowych źródeł Reutera podczas rozmów pokojowych w Abu Zabi USA przedstawiły ambitny plan zakończenia wojny jeszcze w marcu tego roku. Informatorzy podkreślają jednak, że termin ten ulegnie przesunięciu, ze względu na wciąż nierozwiązaną kwestię podziału terytorialnego, w tym przynależności Donbasu.

Jak pisze Reuters, wysłannicy Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner zaproponowali Ukraińcom nowe porozumienie, które możliwie jak najszybciej miałoby zostać poddane pod referendum w wyborach krajowych.

Źródła nie ujawniły jednak szczegółów dotyczących nowej inicjatywy Amerykanów.

Najnowsza runda rozmów pokojowych z udziałem USA, Ukrainy i Rosji miała miejsce w czwartek w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Negocjacje zakończyły się decyzją o wymianie 314 jeńców wojennych. Jak przekazał Steve Witkoff, to pierwsza tego typu wymiana od pięciu miesięcy.

