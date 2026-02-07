Zdaniem światowych mediów, reakcja na obecność amerykańskiego polityka wynika m.in. z polityki migracyjnej prowadzonej przez USA oraz działań na arenie międzynarodowej.

J.D. Vance wygwizdany. Media mówią o reakcji na działania USA

Agencja Reutera przypomniała, że w piątek na ulicach Mediolanu odbył się protest pod hasłem "ICE OUT", krytykującym działania ICE, federalnej agencji walczącej z nielegalną migracją.

- Wsparcie dla Stanów Zjednoczonych wśród sojuszników maleje, ponieważ administracja Trumpa przyjęła agresywną postawę w polityce zagranicznej, obejmującą m.in. wprowadzanie ceł, działania militarne w Wenezueli i groźby inwazji na Grenlandię - zauważa Associated Press.

Kontrastem dla gwizdów towarzyszących pojawieniu się na telebimach Vance'a i jego żony było owacyjne powitanie amerykańskich sportowców, z pełniącą funkcję chorążej Erin Jackson na czele.

Trump reaguje na zdarzenie podczas ceremonii. "Ludzie go lubią"

Zapytany o "przywitanie" wiceprezydenta przez włoską publiczność Donald Trump stwierdził, że jest to "niespodzianka".

- Ludzie go lubią. Cóż, teraz nie jest w swoim kraju, w swoim kraju nie jest wygwizdywany - odpowiedział na pytanie dziennikarzy amerykański prezydent.

Światowi obserwatorzy zauważyli, że część publiczności podczas ceremonii podobnie zareagowała na widok reprezentacji Izraela. Podczas uroczystości obecni byli również inni politycy - wśród nich prezydent Polski Karol Nawrocki.

Zimowe igrzyska olimpijskie potrwają od 6 do 22 lutego. Reprezentację Polski stanowi 60 sportowców, w tym rezerwowa bobsleistka. Chorążymi naszej kadry są Kamil Stoch i Natalia Czerwonka.

