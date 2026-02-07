"Amerykanie proponują, by strony (ukraińska i rosyjska) zakończyły wojnę na początku tego lata, i najpewniej będą wywierać presję zgodnie z tym harmonogramem" - powiedział prezydent Ukrainy, cytowany przez agencję Reuters.

Zełenski dodał, że Stany Zjednoczone oczekują "jasnego harmonogramu wszystkich działań" i "zrobią wszystko, by zakończyć wojnę".

Oświadczenie opublikowane przez biuro prezydenta Ukrainy potwierdza wcześniejsze doniesienia Reutersa mówiące o zawarciu porozumienia pokojowego na wiosnę lub z początkiem lata.

Zełenski o szansach na zakończenie wojny. "Putin myśli o przerwie"

Kolejna wypowiedź prezydenta Ukrainy, przytoczona przez agencję Interfax, sugeruje, że Rosja również coraz poważniej bierze pod uwagę wycofanie żołnierzy z linii frontu. Zełenski twierdzi, że Kreml prędzej czy później będzie musiał ustąpić, chociażby ze względu na deficyt rosyjskiego budżetu, który - według obliczeń ukraińskiego wywiadu wojskowego - wyniósł w 2025 roku ponad 100 mln dolarów.

"Myślę, że potrzebują przerwy. Myślę, że Putin myśli o przerwie" - dodał Zełenski.

Mimo coraz większych nadziei na podpisanie aktu pokojowego, ukraiński przywódca nie wierzy w to, że relacje z Rosjanami ulegną poprawie.

"Myślę, że żywią wobec nas mniej więcej takie same uczucia jak wcześniej, ponieważ nienawidzą Ukrainy, i tyle. To oni wypowiedzieli nam wojnę. I nie była to wojna sprowokowana przez Ukrainę. Przybyli tutaj i zaczęli zabijać Ukraińców. To jest nienawiść. Pamiętacie przecież, ile było znęcania się, tortur, morderstw od samego początku wojny. Dlatego nie mamy żadnych złudzeń" - mówił.

Rozmowy pokojowe w Miami. USA wychodzą z inicjatywą

Jak przekazała w sobotę administracja Zełenskiego, Stany Zjednoczone zaproponowały Ukrainie i Rosji kolejną rundę trójstronnych rozmów pokojowych. Delegacje miałyby się spotkać w przyszłym tygodniu w Miami.

Strona ukraińska potwierdziła już swój przyjazd do USA. Waszyngton wciąż czeka na odpowiedź Moskwy.

Po serii dwustronnych spotkań, w których funkcję mediatora pełniły Stany Zjednoczone, Rosja i Ukraina po raz pierwszy od wybuchu wojny przyjęły zaproszenie na trójstronne negocjacje, które miały miejsce w Abu Zabi pod koniec stycznia.

Kolejną turę rozmów zakończono w czwartek decyzją o pierwszej od miesięcy wymianie kilkuset jeńców wojennych. Choć najnowsze negocjacje nie doprowadziły do przełomu w postaci wstrzymania ognia czy porozumienia w sprawie podziału terytoriów, analitycy podkreślają, że jest to krok w stronę ukraińsko-rosyjskiego kompromisu.

