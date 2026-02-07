Agencja Reutera przekazała, że dwie lawiny zeszły w rejonie Marmolady w Dolomitach, niedaleko Cortiny d'Ampezzo, gdzie odbywają się zawody narciarstwa alpejskiego kobiet.

Alpejska służba ratownicza poinformowała o odnalezieniu ciała mężczyzny, który zjechał poza trasą wraz z trzema innymi narciarzami na Punta Rocca, szczycie o wysokości 3300 metrów w masywie Marmolady, najwyższym w Dolomitach.

Trzy osoby zginęły na skutek zejścia lawin w Dolomitach

Służba poinformowała, że ​​mężczyzna zmarł zasypany śniegiem po wywołaniu lawiny, pomimo że jego trzej towarzysze natychmiast rozpoczęli akcję poszukiwawczą z pomocą innych narciarzy, aż do przybycia ratowników.

Dwóch kolejnych narciarzy jeżdżących poza trasami zginęło w Albosaggii, wiosce w dolinie Valtellina, około 65 km na wschód od Bormio, gdzie odbywają się wszystkie zawody mężczyzn w narciarstwie alpejskim.

ZOBACZ: Lawina porwała turystów. Tragiczny finał wędrówki w Tatrach

Alpejska służba ratownicza poinformowała, że nie ma jeszcze potwierdzenia potencjalnej czwartej ofiary w Trydencie-Górnej Adydze, gdzie lokalne media donosiły o śmierci w szpitalu mężczyzny rannego we wcześniejszej lawinie.

Groźne lawiny zeszły również w Alpach. Włoskie służby apelują o ostrożność

Obfite opady śniegu w Alpach w ostatnich dniach spowodowały zejście kilku lawin. Na początku tego tygodnia jedna z nich zabiła dwóch fińskich narciarzy w regionie Trydent-Górna Adyga.

AINEVA, włoskie stowarzyszenie ds. ryzyka związanego ze śniegiem i lawinami, będące częścią Europejskiego Ostrzegania Lawinowego, poinformowało o "wysokim ryzyku wystąpienia lawin" również w niedzielę. Służby ostrzegają narciarzy przed ryzykiem i apelują o nieopuszczanie wyznaczonych szlaków.



