Tragedia na terenie garnizonu Dęblin. Nie żyje mężczyzna

W piątek na terenie garnizonu w Dęblinie (woj. lubelskie) doszło do wypadku z użyciem broni. Nie żyje pracownik ochrony, który pełnił służbę przy bramie - podał lokalny portal twojglos.pl.

Wspomniana brama znajduje się przy wejściu naprzeciwko Pałacu Jabłonowskich.

Sprawą zajmują się Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Wydział ds. Wojskowych.

Dęblin. Śmiertelny wypadek w garnizonie

- Mogę potwierdzić, że takie zdarzenie miało miejsce. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł pracownik cywilny służby ochrony obiektu - potwierdził w rozmowie z twojglos.pl mjr Damian Stanula, rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.

Artykuł jest aktualizowany.

