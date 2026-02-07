Tragedia na terenie garnizonu Dęblin. Nie żyje mężczyzna

Polska

W garnizonie w Dęblinie doszło do śmiertelnego wypadku. Nie żyje pracownik ochrony obiektu. Sprawą zajmują się Żandarmeria Wojskowa i Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

Fragment munduru Żandarmerii Wojskowej z naszywką.
Żandarmeria Wojskowa
Śmiertelny wypadek z użyciem broni w Dęblinie

W piątek na terenie garnizonu w Dęblinie (woj. lubelskie) doszło do wypadku z użyciem broni. Nie żyje pracownik ochrony, który pełnił służbę przy bramie - podał lokalny portal twojglos.pl.

 

Wspomniana brama znajduje się przy wejściu naprzeciwko Pałacu Jabłonowskich.

 

Sprawą zajmują się Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Wydział ds. Wojskowych.

Dęblin. Śmiertelny wypadek w garnizonie

- Mogę potwierdzić, że takie zdarzenie miało miejsce. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł pracownik cywilny służby ochrony obiektu - potwierdził w rozmowie z twojglos.pl mjr Damian Stanula, rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.

 

Artykuł jest aktualizowany.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Wydaje mi się, że jest pod stołem na kolanach". Wiceszef MON o Cenckiewiczu
Anna Nicz / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BROŃCYWILDĘBLINOCHRONAPOLSKAPROKURATURAŚMIERĆWYPADEKŻANDARMERIA WOJSKOWA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 