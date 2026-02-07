Od lipca Rosja tworzy rezerwy strategiczne. Kreml formuje nowe jednostki złożone z rekrutów, a pobór jest większy niż w latach poprzedzających inwazję na Ukrainę. Rosjanie planują przeprowadzić zakrojoną na szeroką skalę ofensywę na południu i wschodzie Ukrainy tego lata - przekazała agencja Unian, powołując się na nowy raport Instytutu Studiów nad Wojną.

"To po raz kolejny dowodzi, że Kreml nie jest zainteresowany pokojem" - czytamy w dokumencie przygotowanym przez ISW. Zauważono w nim, że rosyjskie dowództwo wojskowe planuje wykorzystać tworzone rezerwy do ofensywy planowanej na lato 2026 roku na południu lub wschodzie Ukrainy, albo na obu tych kierunkach.

Analitycy ISW: Rosja posiada rezerwy do przeprowadzenia ofensywy

Analitycy uważają jednak, że Federacja Rosyjska nie dysponuje na ten moment wystarczającymi rezerwami, aby przygotować się do takiej ofensywy i osiągnąć swoje cele. Dlatego właśnie wielki szturm miałby się rozpocząć dopiero na wiosnę, a jego kulminacyjny moment przypadłby na lato.

Ukraiński obserwator wojskowy Konstantin Maszowec stwierdził w raporcie ISW, iż nowa rosyjska ofensywa na dużą skalę prawdopodobnie rozpocznie się pod koniec kwietnia. Przewiduje on, że okupanci mogą skupić się na kierunku Słowiańsk-Kramatorsk lub Orichów-Zaporoże. Są to kluczowe linie obrony, które powstrzymują Rosjan przed marszem na środkową Ukrainę - w tym Kijów.

Jak podkreślił, Rosjanie mogą próbować zdobyć niezbędne pozycje przed rozpoczęciem ofensywy letniej w kolejnych miesiącach. Obecnie wróg utknie w realizacji celów taktycznych na tych kierunkach. Jednak - zdaniem Maszowca - armia rosyjska nadal nie radzi sobie z trudnościami w uzupełnianiu strat bieżących na froncie.

Czy Putin "zawiesi" wojnę? Rosja ma gospodarcze problemy

Z tego względu Władimir Putin myśli o przerwie w wojnie. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że rosyjski dyktator stanął przed wyborem: wstrzymać wojnę przeciwko Ukrainie czy podjąć niepopularny krok i ogłosić mobilizację z powodu trudnej sytuacji gospodarczej w jego państwie.

Według Maszowca Rosja ma coraz większe problemy gospodarcze. Według raportu Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej deficyt w 2025 roku wyniósł ponad 80 miliardów dolarów. Zełenski powiedział niedawno, że Rosja odnotowuje spadek wydatków na wojsko. Ekspert ISW twierdził też, że poziom uzupełnień armii rosyjskiej wynosi obecnie 40 tysięcy osób miesięcznie, a nie wszyscy trafiają na pierwszą linię.

