W sobotę na drodze krajowej nr 51 w okolicy Cerkiewnika (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do wypadku. Jak podała policja, ze wstępnych ustaleń wynika, iż 67-letni kierujący Hondą włączał się do ruchu z drogi podporządkowanej.

Nie ustąpił jednak pierwszeństwa przejazdu 50-letniemu kierującemu Volvo i został przez niego uderzony w bok. Kierowcy trafili do szpitala. Pasażer jednego z pojazdów nie odniósł obrażeń.

Ksiądz Mirosław Pękała nie żyje. Tragiczny wypadek na krajowej "51"

Mundurowi z Olsztyna poinformowali, że 67-latek zmarł w szpitalu. "Szczegóły dotyczące bezpośredniej przyczyny śmierci i tego, w jakim stopniu była ona wynikiem obrażeń poniesionych w zdarzeniu będą badane w toku śledztwa" - czytamy w komunikacie KMP.

ZOBACZ: Wypadek wojskowej ciężarówki. Ranny żołnierz

Jak się okazało, zmarły kierowca to ksiądz Mirosław Pękała, proboszcz parafii Świętej Katarzyny i Świętej Anny w Cerkiewniku. O jego śmierci napisał radny Dobrego Miasta Jakub Wilk.

"Dziś w tragicznym wypadku, podczas posługi, w drodze na kolędę, zginął nasz ks. proboszcz Mirosław Pękała. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…" - przekazał.

Wierni żegnają proboszcza. "Wspierał mieszkańców dobrym słowem"

Z kolei na profilu sołectwa Barcikowo opublikowano czarno-białe zdjęcie proboszcza, a razem z nim kondolencje dla rodziny zmarłego i parafian.

"Odszedł od nas człowiek wielkiego serca, oddany duszpasterz, który przez lata służył naszej parafii, wspierał mieszkańców dobrym słowem, modlitwą i obecnością w najważniejszych chwilach naszego życia: zarówno tych radosnych, jak i trudnych" - wspominają księdza autorzy wpisu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni