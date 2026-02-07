"Czy uważa Pan(i), że w obecnej kadencji Sejmu możliwe jest porozumienie pomiędzy Karolem Nawrockim i rządem w ważnych sprawach, takich jak np. kwestia ambasadorów czy prawa zwierząt?" - usłyszeli uczestnicy badania IBRiS na zlecenie Onetu.

Polacy nie mają wątpliwości - prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk nie pójdą na kompromis, nawet w sytuacjach kluczowych dla Polski. Łącznie 71,5 proc. ankietowanych nie wierzy w ocieplenie ich relacji. Odpowiedź "zdecydowanie nie" dla wybrało 26,9 proc. respondentów, a "raczej nie" - 44,6 proc. badanych.

Odsetek osób pewnych rychłego sojuszu między politykami jest już znacznie mniejszy. 18,4 proc. osób "raczej" wierzy w porozumienie Nawrockiego z Tuskiem. Absolutnie przekonanych jest w tej kwestii zaledwie 1 proc. ankietowanych.

Jednoznacznej odpowiedzi na pytanie sondażowe nie potrafiło wskazać 9 proc. uczestników badania.

Spór Karol Nawrocki - Donald Tusk. Polacy nie wierzą w rozejm

Ustawa łańcuchowa i nominacje ambasadorskie to jedne z największych kwestii spornych między Kancelarią Prezydenta a rządem w ostatnich miesiącach. W grudniu zeszłego roku Karol Nawrocki zawetował ustawę, która zakładała całkowity zakaz trzymania psów na uwięzi. Zdaniem prezydenta projekt ten "stygmatyzował wieś" i zamiast rozwiązywać problemy "tworzył nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt".

Decyzja prezydenta spotkała się ze sprzeciwem organizacji walczących o prawa zwierząt. Nawrocki zapowiedział jednak, że przedstawi swój własny projekt ustawy, który uzupełni projekt o zapisy nieuderzające w polską wieś.

Kwestia nominacji ambasadorskich budziła sporo emocji jeszcze za czasów prezydentury Andrzeja Dudy. Mimo upływu ponad dwóch lat od złożenia pierwszych wniosków w tej sprawie, Karol Nawrocki odmawia złożenia podpisów pod nominacjami, których domaga się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Ostatnie spotkanie prezydenta z szefem polskiej dyplomacji miało miejsce pod koniec stycznia i skupiało się głównie na rosnącym napięciu wokół nominacji. Następne rozmowy w tej sprawie odbędą się w lutym.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 30-31 stycznia 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1067 dorosłych Polaków.

