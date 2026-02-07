Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki opublikował w piątek zdjęcie z włoskiego Mediolanu, gdzie rozpoczęły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Na fotografii trzyma on biało-czerwoną flagę, na której widać liczne zagniecenia.

"Kibicujemy reprezentacji Polski. Wszyscy jesteśmy biało-czerwoną drużyną. Wielka duma!" - czytamy we wpisie szefa resortu na platformie X. Do wpisu ministra odniósł się szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. "Co za wstyd" - stwierdził.

Minister sportu z pogniecioną flagą Polski. Jest reakcja Pałacu Prezydenckiego

Według współpracownika Karola Nawrockiego "flaga państwowa to nie dekoracja", lecz "zobowiązanie". "Szczególnie jeśli występujesz w imieniu Rzeczypospolitej, masz obowiązek dbać o symbole! Szacunek dla flagi to element podstawowej kultury państwowej" - stwierdził Szefernaker.

Jak dodał, oczekuje, aby "każdy przedstawiciel rządu dbał o godne, nienaganne eksponowanie barw narodowych". "Standardów nie negocjujemy" - skwitował.

Do zarzutów prezydenckiego ministra Rutnicki jak dotąd się nie odniósł. W sobotę, również w serwisie X, pochwalił się swoim spotkaniem z ministrem sportu Włoch. "Liczy się skuteczna dyplomacja. To były dobre rozmowy z ministrem Andrea Abodi i ministrami sportu innych krajów o idei organizacji Igrzysk Olimpijskich w Polsce" - przekazał.

Wspomniał również o Nawrockim. "Sport łączy. Cieszę się, że także prezydent RP docenia starania polskiego rządu w tej sprawie" - ocenił Rutnicki. Polska podjęła przygotowania do ubiegania się o organizację letnich igrzysk w 2040 lub 2044 roku.

Liczy się skuteczna dyplomacja. To były dobre rozmowy z ministrem @andreaabodi i ministrami sportu innych krajów o idei organizacji IO w Polsce. Sport łączy 🤝🏻 Cieszę się, że także Prezydent RP docenia starania polskiego rządu w tej sprawie. #TworzymyPolskiSport #RobimyNieGadamy

Głowa państwa jest w Mediolanie i była obecna na uroczystości otwarcia sportowej imprezy. W sobotę spotkał się z szefową Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry. W spotkaniu uczestniczył też prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz.

Za nami dobre i merytoryczne spotkanie z Przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry w sprawie organizacji w Polsce igrzysk olimpijskich. Dziękuję Panie Prezydencie @NawrockiKn za wsparcie tej idei, to dla nas bardzo cenne.

Reprezentacja Polski na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026

W piątek wieczorem prezydent Włoch Sergio Mattarella otworzył Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina d'Ampezzo. - Ogłaszam Zimowe Igrzyska XXV Olimpiady za otwarte - oświadczył podczas ceremonii na mediolańskim stadionie San Siro. Następnie narciarze alpejscy Alberto Tomba, Deborah Compagnoni i Sofia Goggia zapalili znicze zimowych igrzysk olimpijskich.

Parady odbyły się nie tylko na San Siro, ale i Cortinie, Predazzo oraz Livigno. Delegacje poszczególnych państw maszerowały w czterech miastach w zależności od miejsca występu zawodników. Polskę na igrzyskach reprezentuje 60-osobowa ekipa.

Na San Siro biało-czerwoną flagę niosła panczenistka Natalia Czerwonka, natomiast w Predazzo, gdzie zaplanowano m.in. skoki narciarskie, ten zaszczyt przypadł trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu Kamilowi Stochowi.

Łącznie w igrzyskach weźmie udział 2900 zawodników z 92 krajów i dodatkowo nieliczni "neutralni sportowcy indywidualni" z Rosji i Białorusi. Włochy po raz trzeci są gospodarzem zimowych igrzysk. Poprzednio organizowały je w 1956 roku w Cortinie d'Ampezzo oraz w 2006 w Turynie.

