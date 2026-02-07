Sobotnie posiedzenie Rady Krajowej Polski 2050 było pierwszym po wyborze Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, na stanowisko przewodniczącej ugrupowania. Jak poinformowało w sobotę wieczorem biuro prasowe partii, Rada Krajowa wybrała tego dnia cztery osoby do zarządu.

Rada Krajowa dokonała wyboru czterech wiceprzewodniczących, domykając proces tworzenia Zarządu Krajowego Polski 2050.



Są to byli kontrkandydaci Pełczyńskiej-Nałęcz w wyborach na przewodniczącego Polski 2050: minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Rafał Kasprzyk. W zarządzie zasiądą także wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia, jak i poseł Sławomir Ćwik.

Trzy pierwsze nazwiska to rekomendacje nowej szefowej partii. "Tym samym zarząd naszej partii jest w komplecie. Gratuluję! I cieszę się bardzo na naszą współpracę. Idziemy razem do przodu!" - skomentowała Pełczyńska-Nałęcz na platformie X.

Liderka Polski 2050 jeszcze we wtorek powołała pierwszych członków nowego zarządu. Pierwszą wiceprzewodniczącą partii została Ewa Schaedler, drugim wiceprzewodniczącym Adam Rudawski, skarbnikiem pozostał Łukasz Osmalak, a sekretarzem Robert Sitnik. W zarządzie znalazł się również szef klubu parlamentarnego Paweł Śliz.

Sobotnie posiedzenie Rady Krajowej rozpoczęło się w trybie zdalnym przed południem. W międzyczasie nastąpiła przerwa - posiedzenie wznowiono wieczorem.

Według statutu partii w skład Zarządu Krajowego Polski 2050 wchodzi od pięciu do dziesięciu osób. Przewodnicząca ugrupowania może powołać do czterech członków zarządu, czyli pierwszego i drugiego wiceprzewodniczącego partii, skarbnika i sekretarza generalnego. Do zarządu z urzędu wchodzi również szef sejmowego klubu parlamentarnego.

31 stycznia przewodniczącą Polski 2050 została wybrana Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, którą w powtórzonej drugiej turze wyborów poparło 350 członków partii. Na jej rywalkę - Paulinę Hennig-Kloskę - głos oddało 309 osób. Uprawnionych do głosowania było ponad 800 członków ugrupowania.

Pierwsza próba przeprowadzenia II tury wyborów na przewodniczącą Polski 2050 odbyła się 12 stycznia. Trwające do godz. 22 głosowanie, które przeprowadzono online, unieważniono z powodu problemów technicznych. Decyzję o powtórzeniu II tury wyborów podjęła 19 stycznia Rada Krajowa Polski 2050.

