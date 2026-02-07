Której nacji najbardziej ufają Polacy? Przewrotny wynik sondażu

Pierwsze miejsce w rankingu najlepiej ocenianych przez Polaków nacji zajęli... Polacy. 79 proc. uczestników badania IBRiS pozytywnie ocenia swój naród. Negatywnie Polaków postrzega zaledwie 4 proc. ankietowanych.

Kolejne miejsca w zestawieniu zajęli Czesi (65 proc. pozytywnych ocen) oraz Słowacy (63 proc.). Jak zauważa PAP, w porównaniu do wyników analogicznego badania przeprowadzonego w 2023 roku, Polacy coraz mniej ufają Ukraińcom, Amerykanom, Żydom i Arabom.

Kogo najlepiej postrzegają Polacy? Widoczne zmiany w stosunku do Ukraińców

Wśród nacji najlepiej ocenianych przez respondentów IBRiS znaleźli się: Duńczycy, Japończycy i Finowie (po 60 proc. ocen pozytywnych), Litwini i Szwedzi (po 59 proc.), Brytyjczycy (52 proc.) oraz Francuzi (51 proc. ocen pozytywnych).

Mniej niż połowa ankietowanych dobrze ocenia Amerykanów (49 proc.), Ukraińców (46 proc.), Niemców (43 proc.), Chińczyków (41 proc.), Romów (30 proc.) oraz Białorusinów (28 proc.).

Największe zmiany w tej grupie zachodzą w przypadku Ukraińców. Odsetek osób deklarujących wobec nich nieufność wzrósł w ostatnich latach z 20 do 27 proc. przy jednoczesnym spadku ocen pozytywnych (46 proc. w 2026 roku w porównaniu do 53 proc. w 2023).

"Może to odzwierciedlać narastające zmęczenie tematem wojny i jej długofalowymi skutkami" - tłumaczą autorzy badania.

Polacy bardziej nieufni wobec Amerykanów. Najnowszy sondaż

Najmniej akceptowanymi przez Polaków nacjami są Arabowie (26 proc. ocen pozytywnych, 33 proc. ocen negatywnych), Żydzi (24 proc. pozytywnych, 30 proc. negatywnych) i Rosjanie, którzy przy 18 proc. pozytywnych ocen uzyskali aż 57 proc. ocen negatywnych. Wyniki te utrzymują się na podobnym poziomie co w 2023 roku - wówczas nieufność wobec Rosjan deklarowało o 1 proc. mniej ankietowanych.

Wyraźny spadek sympatii dotyczy również Amerykanów. W ciągu trzech lat odsetek ocen pozytywnych obniżył się z 72 proc. do 49 proc.

Jak czytamy w analizie badania, "taki rozkład odpowiedzi może świadczyć o osłabieniu jednoznacznie proamerykańskich nastrojów i przejściu w stronę bardziej zdystansowanych ocen".

Wyraźna zmiana nastąpiła również w przypadku Żydów, wobec których odsetek ocen pozytywnych spadł z 39 do 24 proc., a negatywnych wzrósł z 20 do 30 proc.

Autorzy badania sugerują, że sympatie narodowościowe Polaków "coraz częściej stają się zależne od bieżących wydarzeń politycznych" oraz rozmaitych przekazów medialnych.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 30-31 stycznia 2026 r. na reprezentatywnej grupie 1067 dorosłych Polaków, metodą CATI (wywiad telefoniczny). Poprzednią edycje badania przeprowadzono 27-28 października 2023 r. na próbie 1100 dorosłych Polaków.

