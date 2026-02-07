Ambasador USA w Polsce Tom Rose poinformował w czwartek o zerwaniu kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym ze względu na jego "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa", które "stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem".

Kilka dni wcześniej Czarzasty przekazał, iż nie poprze wniosku o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Donaldowi Trumpowi, gdyż - jak ocenił - amerykański przywódca na nią nie zasługuje. Komentarze w tej sprawie słyszeliśmy w nowym odcinku programu "Prezydenci i premierzy" w Polsat News.

Miller o ambasadorze USA: Nie mógł inaczej się zachować

Według byłego szefa rządu z ramienia SLD Leszka Millera "ambasador Thomas Rose nie mógł inaczej się zachować", a ponadto "nie pouczał Polski". - On tylko powiedział, że nie zamierza utrzymywać kontaktów z człowiekiem, który jego zdaniem wyraził się pogardliwie o prezydencie USA (...). Musiał zareagować na sytuację, którą marszałek Czarzasty stworzył - ocenił w sobotę.

Dodał, iż marszałek "wybrał drogę konfrontacji medialnej, nie będąc pod ścianą", a "problem nie polega na tym, że USA za wszelką cenę chcą, żeby tu stacjonowały ich odziały". - To Polska stara się od wielu dekad, żeby Amerykanie osiedli tu na stałe. Pan Czarzasty, jak rozumiem, nieupoważniony przez nikogo podważa strategiczną linii polskiej polityki i strategii bezpieczeństwa - skwitował.

Na pytanie Katarzyny Zdanowicz, czy Czarzasty działa "na szkodę bezpieczeństwa polskiego", Miller odparł: "Oczywiście, że tak". W podobnym tonie wypowiedziało się dwóch innych byłych premierów, w tym Waldemar Pawlak. - Marszałek Sejmu nie zajmuje się polityką zagraniczną. Można było te sprawy przeprowadzić dużo bardziej dyplomatycznie - uznał dawny lider PSL.

"Ekscentryczne" zachowanie. Pawlak ocenia decyzje Czarzastego

Pawlak zachowanie Czarzastego określił mianem "ekscentrycznego". - Dalsze zaostrzenie sytuacji jest zupełnie niepotrzebne. Trzeba pamiętać, że w relacjach państwowych na linii Polska-USA nic się nie stało (...). To są relacje symboliczne, osobiste i w sumie niepotrzebne - uzupełnił, przypominając, że w przeszłości dochodziło do różnych drobnych spięć między USA i Polską.

Wspomniał m.in. o ustawie zwanej "lex TVN" uchwalonej za czasów rządów PiS, a zawetowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę, a także zamieszaniu wokół ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która spotkała się z ostrą reakcją Izraela.

Natomiast były premier Jan Krzysztof Bielecki powiedział, że cała sytuacja wokół Czarzastego świadczy o bałaganie w polskiej dyplomacji. - Powstają trzy ośrodki polityki zagranicznej. Czegoś takiego w Polsce nie było - powiedział, uzupełniając, że prawo do prowadzenia dyplomacji roszczą sobie obecnie: rząd, prezydent oraz marszałek Sejmu.

