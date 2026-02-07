Spływ mroźnych mas powietrza spowodował bardzo silne mrozy na wschodzie, a zwłaszcza północnym-wschodzie Polski. Według danych IMGW w 2025 roku średnia temperatura w styczniu była dodatnia - w przedziale 0-3 st.

IMGW IMGW: Styczeń 2025 był cieplejszy niż prognozowano

Wstępne dane za rok 2026 mówią o wartościach ujemnych za analogiczny okres. Nie można z całą pewnością stwierdzić, jaki dokładnie będzie luty i marzec. Wiele wskazuje na to, że po kilku dniach umiarkowanego ocieplenia możliwy jest powrót chłodniejszej aury. Ma to związek z zaburzeniami w obrębie wiru polarnego, które sprzyjają spływowi zimnego powietrza z północy.

Nadchodzące mrozy nie powinny być jednak tak dotkliwe jak te obserwowane na przełomie stycznia i lutego. Mimo to, jedno jest pewne - na szybkie nadejście wiosny nie ma co liczyć.

Wpływ niżu genueńskiego i atlantyckiego

Aktualne strefy zachmurzenia przemieszczają się z kierunku południowego na północ. Powstające z nich opady (w tym opady marznące) powoli opuszczają Polskę. Niestety lada moment (tuż po weekendzie) pojawią kolejne strefy opadowe. Można spodziewać się śniegu w centrum, na wschodzie i północy. W województwach zachodnich aktualne modele nie przewidują takich zjawisk, choć może się to jeszcze zmienić.

Wedle wyliczeń modelu ECMWF między 9 a 10 lutego można spodziewać się opadów śniegu oraz opadów marznących w centrum kraju, a nie tylko na północnym-zachodzie. Trudna sytuacja może mieć miejsce po 15 lutego. Model pokazuje za wschodnią granicą opady mogące utworzyć pokrywę śnieżną o grubości nawet 30 centymetrów. Ma to związek z wędrującymi niżami. Ich trasę bardzo ciężko jest przewidzieć, dlatego możliwe jest, że obfity opad przesunie się nad Polskę, paraliżując ruch w części województw.

"Model ECMWF pokazuje nam sytuację, w której te niże zaczęłyby tworzyć się właśnie nad Zatoką Genueńską i wędrować w kierunku Polski […]. Pierwszy z tych niżów mógłby przewędrować już około dziesiątego - jedenastego przez południowe tereny"- tłumaczy ekspert pogodowy na kanale YouTube Łowcy Burz Paweł i Marta - Prognozy i ostrzeżenia.

meteologix.com / ECMWF Prognoza pogody dla Polski na najbliższe dni

Kiedy koniec zimy? Szanse na odwilż w drugiej połowie lutego

Pierwsze oznaki odwilży mogą pojawić się po 16 lutego. Około 19 lutego pokrywa śnieżna powinna stopniowo zanikać również w północnych regionach kraju. Wcześniej jednak, po krótkim okresie ocieplenia, możliwy jest ponowny napływ chłodniejszego powietrza.

Będzie to związane z przesunięciem się wyżu skandynawskiego na południowy wschód, co otworzy drogę dla kolejnego spływu zimnych mas powietrza. Podobnie jak wcześniej, najniższe temperatury wystąpią we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Lokalnie termometry mogą tam wskazać nawet 16-18 stopni poniżej zera.

iStock Chłodna aura w Polsce. Nie należy liczyć na szybkie nadejście wiosny

Jak zapowiada się przełom lutego i marca?

Druga połowa lutego i początek marca niestety nie będą tak ciepłe, jak to miało miejsce w poprzednich latach. Jak podaje kanał Łowcy Burz Paweł i Marta - Prognozy i ostrzeżenia: wszystko za sprawą rozbicia wiru polarnego. Te mroźne masy powietrza wirującego w stratosferze spłyną niżej, co spowoduje przesunięcie ku równikowi arktycznego powietrza.

To może wywołać sytuację podobną, jaka miała miejsce w 2009 roku, kiedy w połowie marca wystąpiły silne wiatry, a pod koniec miesiąca temperatury tylko nieznacznie przekraczały zero stopni.

Nie należy jednak spodziewać się silnych, całodobowych mrozów w marcu. Dni będą już wyraźnie dłuższe, a coraz wyżej operujące słońce zacznie skuteczniej ogrzewać atmosferę.

