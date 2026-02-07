Do wypadku doszło w sobotę około 8:30 rano. Jadąca autem Toyota Proace City kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa pociągowi, gdy wjeżdżała na przejazd kolejowy.

ZOBACZ: Wykolejenie pociągu towarowego pod Warszawą. Trwa akcja strażaków

Jak podał portal ostrow24.tv, po zderzeniu samochodu z pasażerskim składem, kierująca i jej syn bezpiecznie opuściła uszkodzone auto i czekała na przybycie pomocy. Chwilę później w opuszczoną toyotę uderzył drugi pociąg - także mający podróżnych na pokładzie.

Groźny wypadek koło Ostrowa Wielkopolskiego. Dwa pociągi uderzyły w auto

Na miejscu pojawili się strażacy, ratownicy medyczni i policjanci. Kobiecie i jej dziecku udzielono pomocy medycznej, lecz ich stan nie wymagał hospitalizacji. Tory kolejowe i przejazd były w tym miejscu na krótko zablokowane.

Doszło do niewielkich opóźnień pociągów przemieszczających się tą trasą, lecz obecnie utrudnienia nie występują. Policjanci ustalają dokładne przyczyny tego wypadku. Apelują też do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, gdy pokonują przejazdy kolejowe.

