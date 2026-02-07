W listopadzie Donald Tusk uczestniczył w finale juniorskiego turnieju piłkarskiego "Z Orlika na Stadion". Jeden z młodych piłkarzy nagrał rozmowę z premierem i udostępnił ją na TikToku. Na nagraniu szef rządu umawia się ze sportowcami na pizzę, ustalając swego rodzaju zakład.

Warunkiem było zebranie 500 tysięcy polubień tego filmiku. - Ale jak się umówimy? - Ja do pana napiszę na Instagramie - ustalili.

Donald Tusk obiecał pizzę. "Lajki lajkami, ale się umawialiśmy"

W styczniu Tusk opublikował na platformie X nagranie, na którym nawiązał do turnieju. - Pamiętacie finał "Z Orlika na Stadion" na PGE Narodowym? Tam moi młodsi koledzy ze szkoły podstawowej w Gdańsku wygrali i umówiliśmy się na coś - mówił, następnie zaś połączył się z zawodnikami.

- Cześć, chłopaki. Widziałem tam flagę Lechii. Wiecie, lajki lajkami, ale przecież się na coś umawialiśmy. Pizza chyba musi być. Jesteście gotowi? - pytał.

Czas na ważny telefon…📞 pic.twitter.com/YOjaBFaUOz — Donald Tusk (@donaldtusk) January 19, 2026

Premier obiecał, że na pizzę przyjdzie czas po feriach. - Miejsce mam już przygotowane, ale to będzie niespodzianka. Pizza dla każdego! - zapowiedział. Ferie zimowe w województwie pomorskim trwały od 19 stycznia do 1 lutego.

Donald Tusk przyniósł piłkarzom pizzę. Zamieścił film

Miejscem wspomnianym przez premiera był Gdańsk. W sobotę Tusk udostępnił kolejne nagranie - tym razem odwiedził piłkarzy w szatni. - Tak jak się umawialiśmy - powiedział, wchodząc do pomieszczenia z kilkoma kartonami jedzenia w rękach.

Trening przed Międzynarodowym Dniem Pizzy 🍕 pic.twitter.com/a6rhl4oGcH — Donald Tusk (@donaldtusk) February 7, 2026

Jak czytamy w opisie, to trening przed Międzynarodowym Dniem Pizzy.

