Prezydent USA Donald Trump podpisał w piątek rozporządzenie wykonawcze, na podstawie którego jego administracja może nakładać cła wobec krajów kupujących towary albo usługi z Iranu.

Cła na kraje handlujące z Iranem. USA nie określają stawki

Podpisanie rozporządzeniem jest spełnieniem zapowiedzi Trumpa, który mówił w styczniu o wprowadzeniu ceł wtórnych wobec krajów handlujących z Iranem. Cło może zostać nałożone na towary importowane do Stanów Zjednoczonych z kraju, który bezpośrednio lub pośrednio kupuje, importuje lub w inny sposób nabywa jakiekolwiek towary lub usługi z Iranu. W dokumencie nie określono konkretnej stawki celnej.

Wcześniej Departament Stanu USA ogłosił sankcje na 15 podmiotów, dwie osoby i 14 jednostek należących do floty cieni powiązanych z nielegalnym handlem irańską ropą, produktami naftowymi i petrochemicznymi.

Decyzje o sankcjach i cłach ogłoszono w dniu, w którym w Omanie odbyły się kilkugodzinne negocjacje amerykańsko-irańskie.

Żądania USA odrzucone przez Iran. Trump groził interwencją

Iran odrzucił podczas piątkowych rozmów amerykańskie żądanie całkowitego wstrzymania wzbogacania uranu - poinformowała agencja Reutera. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wysłannik USA Steve Witkoff oraz szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi.

Obie strony zapewniały o gotowości do wznowienia negocjacji na temat irańskiego programu nuklearnego, który budzi zaniepokojenie Zachodu.

Waszyngton chciał jednak poszerzyć temat rozmów o irański program rakiet balistycznych, wspieranie przez Teheran zbrojnych ugrupowań w regionie takich jak Hamas w Strefie Gazy i Huti w Jemenie, a także traktowanie przez władze irańskie własnych obywateli.

Prezydent USA Donald Trump w ostatnich tygodniach wielokrotnie groził Iranowi interwencją, w tym atakiem militarnym. USA wzmocniły obecność militarną na Bliskim Wschodzie, a Iran zapowiadał, że w przypadku agresji odpowie atakiem na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie. Wirtualna ambasada USA w Iranie wskazuje, że należy opuścić Iran jak najszybciej i nie liczyć na pomoc amerykańskiego rządu.

Porozumienie USA i Indii. Dodatkowe cła wycofane

Prezydent Trump zdecydował również, że z powodu zawarcia umowy handlowej i obietnicy indyjskich władz o odcięciu zakupów z Rosji, USA wycofują dodatkowe 25 proc. cła na towary z Indii.

Podpisany dokument wycofuje dodatkowe 25 proc. cła na towary z Indii, które Trump nałożył w sierpniu ub.r. Według doniesień Bloomberga, od tego czasu Indie znacząco ograniczyły import surowca z Rosji. W sobotę prezydent twierdził natomiast, że zgodziły się sprowadzać ropę z Wenezueli, by zastąpić dostawy z Iranu.

Cła na towary z Indii zmaleją z 50 do 18 proc., zaś Indie mają znieść własne cła w szeregu kategorii do zera. Władze zobowiązały się też do zakupu 500 mld dol. produktów z USA, w tym ropy naftowej i gazu.

jp / polsatnews.pl / PAP