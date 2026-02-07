"Z ciężkim sercem dzielimy się wiadomością, że Brad Arnold - założyciel, wokalista i autor tekstów 3 Doors Down - zmarł w sobotę 7 lutego. Otoczony miłością żony Jennifer i rodziny odszedł po odważnej walce z chorobą" - napisali członkowie zespołu w oświadczeniu.

W zeszłym roku piosenkarz, za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, przekazał, iż zmaga się z poważną chorobą. Arnold zachorował na raka nerki. Muzyk poinformował później, że pojawił się przerzut do płuc.

Brad Arnold nie żyje. Był współzałożycielem zespołu 3 Doors Down

Zespół 3 Doors Down powstał w 1996 roku w Escatawpa, w stanie Mississippi. Krytycy muzyczni uważają, że formacja odegrała kluczową rolę w kształtowaniu brzmienia amerykańskiego rocka przełomu lat 90. i 2000.

Pierwszym wielkim hitem grupy był utwór "Kryptonite", który dotarł na trzecie miejsce listy Billboard Hot 100 i nominowany został do nagrody Grammy.

Zespół 3 Doors Down w Polsce najbardziej znany jest m.in. z piosenki "Here Without You", jaka ukazała się na początku lat dwutysięcznych.

3 Doors Down - mimo choroby głównego wokalisty - grali do samego końca. Zespół planował wziąć udział w trasie koncertowej Creed w kwietniu bieżącego roku.

