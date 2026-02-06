Iran podczas piątkowych negocjacji z USA w Omanie odrzucił amerykańskie wezwania do wstrzymania wzbogacania uranu - poinformowała agencja Reutera, powołując się na jednego z bliskowschodnich dyplomatów znających stanowisko Teheranu.

Źródło agencji zaznaczyło, że Iran jest jednak gotowy do dyskusji o "poziomie i czystości" wzbogacanego surowca lub alternatywnych rozwiązaniach, jak utworzenie regionalnego konsorcjum, które by się tym zajmowało.

Dyplomata dodał, że według przedstawicieli Iranu amerykańscy negocjatorzy "wydają się rozumieć ich stanowisko" i wykazują się elastycznością wobec żądań Teheranu.

Spotkanie USA-Iran w Omanie. Jak przebiegły rozmowy?

W piątek w stolicy Omanu Maskacie odbyły się prowadzone przez to państwo rozmowy przedstawicieli Iranu i USA. Obie strony zapewniały o gotowości do wznowienia negocjacji na temat irańskiego programu nuklearnego, który budzi zaniepokojenie Zachodu.

Waszyngton chciał jednak poszerzyć temat rozmów o irański program rakiet balistycznych, wspieranie przez Teheran zbrojnych ugrupowań w regionie takich jak Hamas w Strefie Gazy i Huti w Jemenie, a także traktowanie przez władze irańskie własnych obywateli.

Ze strony amerykańskiej w negocjacjach uczestniczył specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner, zaś irańskiej delegacji przewodniczył minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi.

ZOBACZ: Doszło do konfrontacji na morzu. Iskrzy między USA a Iranem

Irański dyplomata uznał spotkanie za "dobry początek negocjacji" i zapowiedział, że będą kontynuowane.

Prezydent USA Donald Trump w ostatnich tygodniach wielokrotnie groził Iranowi interwencją, w tym atakiem militarnym. USA wzmocniły obecność militarną na Bliskim Wschodzie, a Iran zapowiadał, że w przypadku agresji odpowie atakiem na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie.

Apel ambasady USA w Iranie. "Wyjedź, albo zgromadź zapasy"

Tymczasem wirtualna ambasada USA w Iranie wskazuje, że należy opuścić Iran jak najszybciej i nie liczyć na pomoc amerykańskiego rządu.

Jeżeli wyjazd jest niemożliwy, trzeba znaleźć "bezpieczne miejsce na terenie swej rezydencji lub w innym budynku", zaopatrzyć się w zapas wody, żywności i leków, a także mieć przy sobie naładowany telefon i przekazywać bliskim informacje o swojej sytuacji - głosi komunikat wirtualnej placówki.

ZOBACZ: USA o porozumieniu nuklearnym z Iranem. "Jesteśmy bardziej niż gotowi"

Ambasada zaleca Amerykanom unikanie demonstracji, śledzenie doniesień lokalnych mediów oraz przygotowanie się na konieczność dostosowania swoich planów do rozwoju wydarzeń w Iranie.



Obywatele USA muszą liczyć się z nagłymi zmianami planów lotów lub odwoływaniem połączeń z niewielkim wyprzedzeniem oraz pamiętać, że rząd USA nie jest w stanie zagwarantować im bezpieczeństwa - napisano w oświadczeniu.

