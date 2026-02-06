O nocnym ataku na Zaporoże i obwód zaporoski Iwan Fedorow poinformował za pośrednictwem aplikacji Telegram. Przewodniczący Zaporoskiej Obwodowej Administracji Państwowej wskazał, że w wyniku rosyjskich nalotów zginęły dwie osoby, a pięć zostało rannych.

Jak wskazał, najeźdźcy przeprowadzili 517 ataków na 32 miejscowości. Do ataków wykorzystano 346 dronów różnego typu, które uderzyły m.in. w miejscowości Kuszuhum i Stepnohorsk. W pięciu kolejnych przypadkach użyto systemów rakietowych MLRS. Przeprowadzono również 142 ataki artyleryjskie.

Dodatkowo "rosyjskie wojska przeprowadziły 24 naloty", m.in. na miejscowości Lisne, Barwinówka, Szewczenkowskie i Kopani. "Do służb dotarło 85 zgłoszeń o uszkodzeniach mieszkań, samochodów i infrastruktury" - wskazał Fedorow.

Rosjanie zaatakowali w nocy. Podobnie Ukraina. Biełgorod odcięty od prądu

Ataki przeprowadzili także Ukraińcy. Jak poinformował gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow, w nocy z czwartku na piątek uderzono w rosyjską miejscowość Biełgorod, powodując "poważne szkody" w tym regionie.

- Wróg ostrzelał cywilne miasto Biełgorod. Wszyscy wiedzą, że nie mamy celów wojskowych. Doszło do poważnych zniszczeń. Wyszedłem się rozejrzeć - mówił Rosjanin w nagraniu wideo opublikowanym na Telegramie po północy.

Gubernator Biełgorodu powiedział, że trwają pracę nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej. Nie podał szczegółów dotyczących tego, jak wiele budynków zostało odciętych od prądu. "Możecie odwiedzić regionalne i miejskie instytucje (domy kultury, biblioteki, centra sportowe i rekreacyjne itp.) i naładować telefon za darmo" - poinstruował Rosjan.

Jak poinformowała agencja Reutera, od lutego 2022 roku Biełgorod i okoliczne miejscowości regularnie padają ofiarą ukraińskich ataków.

