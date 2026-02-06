Prezydent Włoch Sergio Mattarella otworzył Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina d'Ampezzo. - Ogłaszam Zimowe Igrzyska XXV Olimpiady za otwarte - oświadczył podczas ceremonii na mediolańskim stadionie San Siro.

Zapłonął znicz. Zimowe Igrzyska Olimpijskie rozpoczęte

Następnie narciarze alpejscy Alberto Tomba, Deborah Compagnoni i Sofia Goggia zapalili znicze zimowych igrzysk olimpijskich.

Wcześniej w czterech miejscach na terenie Włoch odbyła się defilada uczestników igrzysk. Wzięli w niej udział również Polacy.

Parady odbyły się na stadionie San Siro oraz w Cortinie, Predazzo i Livigno. Delegacje poszczególnych państw maszerowały w czterech miastach w zależności od miejsca występu zawodników.

Na San Siro biało-czerwoną flagę niosła panczenistka Natalia Czerwonka, natomiast w Predazzo, gdzie zaplanowano m.in. skoki narciarskie, ten zaszczyt przypadł trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu Kamilowi Stochowi.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. 60-osoba ekipa z Polski powalczy o medale

Włochy po raz trzeci będą gospodarzem zimowych igrzysk. Poprzednio organizowały je w 1956 roku w Cortinie d'Ampezzo oraz w 2006 w Turynie.

W igrzyskach weźmie udział 2900 zawodników z 92 krajów i dodatkowo nieliczni "neutralni sportowcy indywidualni" z Rosji i Białorusi. Powalczą oni o rekordowe 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Polskę będzie reprezentować 60-osobowa ekipa.

Ostatnie medale zostaną rozdane 22 lutego.

