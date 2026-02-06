Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas codziennej narady sztabowej wysłuchał raportów dotyczących sytuacji bezpieczeństwa w Kijowie i obwodzie kijowskim. Sprawozdania dotyczyły także obwodów: charkowskiego, połtawskiego, kirowohradzkiego (Kropywnycki), winnickiego, dniepropietrowskiego i zaporoskiego oraz terenów przygranicznych i położonych blisko linii frontu.

Wnioski z nich okazują się niepokojące i zdaniem przywódcy wymagają reakcji. - Uważam pracę Sił Powietrznych w części regionów Ukrainy za niezadowalającą. Omówiliśmy z dowódcą Sił Powietrznych oraz ministrem obrony decyzje, które muszą zostać natychmiast wdrożone w celu skuteczniejszego zestrzeliwania "Shahedów" - podkreślił prezydent.

Trudna sytuacja w Kijowie. Setki budynków bez ogrzewania

Podczas narady omówiono także stan infrastruktury energetycznej oraz wsparcie dla mieszkańców regionu charkowskiego. Zełenski wskazał, że w stolicy sytuacja pozostaje poważna. - W Kijowie ponad 1200 budynków w różnych dzielnicach pozostaje bez ogrzewania. Ludzie potrzebują większego wsparcia - zaznaczył.

Prezydent polecił wykorzystanie narzędzi cyfrowych do monitorowania i analizy potrzeb mieszkańców oraz samorządów w czasie rzeczywistym, aby szybciej reagować na skutki rosyjskich ataków.

Zełenski poinformował również, że szef Ukrzaliznyci (ukraińskich kolei państwowych) przedstawił raport dotyczący skutków rosyjskich ataków na infrastrukturę transportową.

Jak zaznaczył, w styczniu odnotowano znaczący wzrost liczby uderzeń wymierzonych bezpośrednio w kolej. - Nie było dnia bez takich ataków. Dziękuję wszystkim kolejarzom za szybkie przywracanie ruchu i utrzymanie funkcjonowania transportu - powiedział prezydent.

Wcześniej premier Julija Swyrydenko poinformowała o realizacji rządowych programów pomocowych, w tym programu tzw. "pakietów grzewczych". Zełenski zapowiedział rozszerzenie tej inicjatywy.

Nowe dowództwo i antydronowa tarcza w ukraińskiej armii

Niedawno Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski poinformował o utworzeniu dowództwa bezzałogowych systemów obrony powietrznej.

W zeszłym miesiącu minister obrony Mychajło Fedorow podkreślił znaczenie budowy ukraińskiej "antydronowej kopuły". System ma umożliwiać niszczenie wrogich dronów jeszcze przed dotarciem do wyznaczonych celów.

