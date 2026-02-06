Do zamachu na generała Władimira Aleksiejowa doszło w piątek rano.

Zamach na rosyjskiego generała. Trwa obława za sprawcą

Jak podała prokuratura w Moskwie wojskowy został kilkukrotnie postrzelony. Znajdował się wówczas w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w północno zachodniej części stolicy.

Strzały miał oddać nieznany sprawca, który następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

Ranny generał trafił do szpitala. Nie poinformowano, w jakim jest stanie.

Za sprawcą trwa obława. Nad sprawą pracują rosyjskie służby bezpieczeństwa.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że o zamachu na rosyjskiego generała został poinformowany prezydent Rosji Władimir Putin.

Władimir Aleksiejew jest zastępcą szefa Dyrektoriatu Generalnego Sztabu w Ministerstwie Obrony i wiceszefem rosyjskiego wywiadu wojskowego.

Gdy szef najemników Jewgienij Prigożyn przeprowadził krótkotrwały bunt w czerwcu 2023 roku, Aleksijew był jednym z najwyższych urzędników wysłanych do negocjacji z nim.

Zamach na rosyjskiego generała. Kolejny taki przypadek

Od początku wojny w Ukrainie zabito kilku wysokich rangą rosyjskich oficerów. Jako sprawców Moskwa wskazywała Kijów. W niektórych przypadkach do zamachów przyznał się ukraiński wywiad wojskowy.

Do ostatniego zamachu na rosyjskiego generała doszło w grudniu ubiegłego roku, również w Moskwie. Wówczas w eksplozji samochodu zginął nadzorujący szkolenia rosyjskiego wojska gen. Fanil Sarwarow.

Do wybuchu doprowadził ładunek podłożony pod podwoziem. Komitet Śledczy Rosji jako winnych wskazywał ukraińskie służby specjalne.

