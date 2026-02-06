Wypadek wojskowej ciężarówki. Ranny żołnierz
Żołnierz trafił do szpitala po wypadku ciężarówki wojskowej, do którego doszło na Podlasiu - potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl mjr Damian Stanula. W regionie panują trudne warunki pogodowe i od rana doszło do serii zdarzeń, w których rannych zostało kilka osób.
Do zdarzenia doszło w piątek przed godz. 5 rano na trasie Łomża-Nowogród (DW645) na wysokości miejscowości Mątwica.
Wojskowa ciężarówka Jelcz, którą jechali dwaj żołnierze, wpadła w poślizg i zjechała do przydrożnego rowu - przekazał mjr Damian Stanula, rzecznik prasowy oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.
- Na miejsce skierowano jeden zastęp straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Łomży oraz jeden zastęp z OSP Stare Kupiski - poinformował st. kpt. Paweł Kopczewski, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Łomży.
- W zdarzeniu ucierpiał pasażer tego pojazdu, drugi żołnierz. Został on zabrany przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala w Łomży - poinformował mjr Stanula.
Kierowca został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu - wynik był negatywny.
- Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Wydział Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku - dodał.
Na Podlasiu od rana panują trudne warunki na drogach. Dla części województwa Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I i II stopnia przed marznącymi opadami.
