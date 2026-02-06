Do zdarzenia doszło w piątek przed godz. 5 rano na trasie Łomża-Nowogród (DW645) na wysokości miejscowości Mątwica.

Wojskowa ciężarówka Jelcz, którą jechali dwaj żołnierze, wpadła w poślizg i zjechała do przydrożnego rowu - przekazał mjr Damian Stanula, rzecznik prasowy oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.

- Na miejsce skierowano jeden zastęp straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Łomży oraz jeden zastęp z OSP Stare Kupiski - poinformował st. kpt. Paweł Kopczewski, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Łomży.

Wypadek wojskowej ciężarówki. Ranny żołnierz

- W zdarzeniu ucierpiał pasażer tego pojazdu, drugi żołnierz. Został on zabrany przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala w Łomży - poinformował mjr Stanula.

Kierowca został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu - wynik był negatywny.

- Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Wydział Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku - dodał.

Na Podlasiu od rana panują trudne warunki na drogach. Dla części województwa Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I i II stopnia przed marznącymi opadami.

