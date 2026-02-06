Wywiad, którego fragment prezydent USA Donald Trump opublikował na swojej platformie Truth Socjal, pochodzi z 2018 roku. To rozmowa europosła PiS Dominika Tarczyńskiego dla brytyjskiej telewizji.

Dominik Tarczyński: Bądźcie jak Polska

Europoseł pytany wówczas przez dziennikarkę, ilu uchodźców przyjęła Polska, odparł: "zero".

Dopytywany, czy jest z tego dumny, wyjaśnił: - Jeżeli pytasz mnie o nielegalną imigrację muzułmanów, to nawet jeden nie przyjedzie do Polski, jeżeli jest nielegalny. Przyjęliśmy dwa miliony Ukraińców, którzy pracują, którzy zachowują się pokojowo w Polsce. Nie przyjmiemy ani jednego muzułmanina, bo to obiecaliśmy.

Dodał, że tego właśnie Polacy oczekują od rządu, to dlatego ten rząd został wybrany i właśnie dlatego Polska jest tak bezpieczna. - Właśnie dlatego Polska nie miała żadnego ataku terrorystycznego. Spójrzcie na ulice w Polsce. Można nas nazywać populistami, nacjonalistami, rasistami, nie dbam o to. Dbam o swoją rodzinę i o swój kraj - mówił Dominik Tarczyński w wywiadzie z 2018 roku1.

W kolejnej części pojawiła się wypowiedź polityka z europarlamentu, w którym mówi, że Polsce nie są potrzebni "wyedukowani inżynierowie i doktorzy", odnosząc się do migrantów.

- Uczcie się od Polski, bądźcie jak Polska - zakończył.

Taki właśnie napis "Lern from Poland" (Uczcie się od Polski) znalazł się na nagraniu opublikowanym przez Donalda Trumpa

Tarczyński chwali działania ICE. "Dobra robota"

Europoseł Dominik Tarczyński nie ukrywa sympatii do amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, a w czasie kampanii wyborczej bywał na jego wiecach.

W ostatnim czasie głośnio było o wpisie polityka PiS, który chwalił działanie i skuteczność amerykańskich funkcjonariuszy Urzędu do spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE).

Eurodeputowany pod koniec stycznia opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych nagranie z chwili śmierci 37-letniego pielęgniarza Alexa Pretti'ego z Minneapolis i opatrzył je podpisem: "Good Job ICE! FAFO", co w polskim tłumaczeniu brzmi "Dobra robota, ICE! Igraj, a się przekonasz".

Tymi samymi słowami polityk PiS, często broniący postawy obecnej administracji Białego Domu, podsumował incydent z 7 stycznia, gdy agent ICE zastrzelił nieuzbrojoną 37-letnią Renee Nicole Good.

ICE od czasu powrotu Donalda Trumpa do władzy aresztował tysiące nielegalnych imigrantów, a także aktywistów, którzy uczestniczyli w publicznych protestach przeciw działaniom agentów.

Agenci ICE mają prawo zatrzymywać i aresztować osoby podejrzewane o nielegalny pobyt w Stanach Zjednoczonych.

