Za złoty medal w konkurencji indywidualnej zawodnik lub zawodniczka otrzyma z PKOl: 500 tysięcy złotych w gotówce, 250 tysięcy w tokenach, co jest nowością i efektem nawiązania współpracy sponsorskiej z jedną z giełd kryptowalut, samochód Toyota Corolla, mieszkanie dwupokojowe, obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 3000 zł.

Ponadto, z MSiT spłynie premia w łącznej wysokości - jak wyliczył resort - 520 105,32 zł, przy czym jednorazowo przekazanych zostanie 111 787,56 zł, a pozostała część tej nagrody, tj. 408 317,76 zł, będzie wypłacana w miesięcznych ratach przez dwa lata, czyli 17 013,24 zł miesięcznie.

Licząc same nagrody finansowe, mistrz lub mistrzyni olimpijska wzbogaci się o 1,02 mln w gotówce plus 250 tys. w tokenach.

Medaliści (nie tylko złoci) mogą także liczyć na tzw. emeryturę olimpijską, która przysługuje im po ukończeniu 40. roku życia. Ponadto, złoto w medalu przyznawanym za pierwsze miejsce ma wartość ponad 800 dolarów, czyli ok. 3000 zł.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Nie tylko medal. Co dokładnie dostaną polscy zwycięzcy?

Za srebrny medal sportowiec otrzyma z PKOl 400 tys. zł w gotówce, 200 tys. w tokenach, obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 2000 zł. Łączna premia z ministerstwa, również częściowo rozłożona na 24 raty po 15 427,26 zł, wyniesie 448 495,92 zł (z jednorazową wypłatą w wysokości 78 241,68 zł).

Z kolei za trzecie miejsce PKOl przyzna 300 tys. zł w gotówce, 150 tys. w tokenach, obraz, voucher na wakacje i biżuterię o wartości do 1500 zł, a MSIT - łącznie 394 860,96 zł (jednorazowo 61 516,80, resztę w miesięcznych ratach po 13 889,34 zł).

Złoci medaliści w konkurencjach drużynowych (w tym dwuosobowych) mogą liczyć z PKOl na 250 tys. zł w gotówce i tyle samo w tokenach, a także mieszkanie jednopokojowe, obraz, voucher na wakacje i biżuterię do 3000 zł. Jak zaznaczono, są to nagrody przyznawane na osobę, a nie łącznie dla drużyny.

Analogicznie, za srebrny medal przyznane zostanie po 200 tys. zł w gotówce i tokenach, obraz, voucher na wakacje i biżuteria do 2000 zł, a za brązowy - po 150 tys. zł w gotówce i voucherach, obraz, voucher na wakacje i biżuterię do 1500 zł.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Nie tylko za podium. Nagrody otrzyma szerokie grono

W przypadku, gdyby komuś udało się stanąć na olimpijskim podium więcej niż raz, PKOl wypłaci sumę nagród finansowych za poszczególne medale, ale nagrody rzeczowe (samochód, mieszkanie, voucher na wakacje, itd.) nie będą podwojone.

Zarówno PKOl, jak i MSiT, nagrodzą też trenerów medalistów oraz sportowców, którzy ukończą olimpijskie zmagania na miejscach 4-8. Dodatkowo, ministerstwo wypłaci premie związkom sportowym, których reprezentanci staną na podium.

Zawodników z miejsc 4-8 MSiT nagrodzi premiami w wysokości od ok. 120 tys. do ok. 210 tys. zł, wypłacanymi w miesięcznych ratach przez 18 miesięcy. Dodatkowo PKOl przeznaczy dla tych sportowców od 10 tys. do 50 tys. zł w tokenach (w konkurencjach drużynowych - do podziału).

Oficjalne rozpoczęcie igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo nastąpi w piątkowy wieczór. Impreza potrwa do 22 lutego.

