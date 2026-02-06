Informacje o tym, że Jarosław Kaczyński został hospitalizowany pojawiły się 28 stycznia. Doniesienia potwierdził wtedy Bochenek i przekazał, że powodem była infekcja. Z kolei Polsat News dowiedział się, że prezes PiS miał przejść w jednym z warszawskich szpitali rutynowe badania.

Jarosław Kaczyński wyszedł ze szpitala. Jest komunikat

Najnowsze doniesienia o stanie zdrowia szefa Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się w piątek. "Pan prezes Jarosław Kaczyński opuścił dzisiaj szpital w związku z zakończonym leczeniem po przebytej chorobie" - napisał na platformie X Bochenek.

Dodał, że prezes jego partii "zgodnie z zaleceniami lekarskimi pozostanie jeszcze przez najbliższe dni w domu". "Pomimo ostatnich dolegliwości nasz lider na bieżąco koordynował wszystkie działania PiS, nie inaczej będzie i teraz. Pracujemy dla Polski" - zakończył.

Bochenek już 28 stycznia zapowiadał, że pobyt Kaczyńskiego w szpitalu powinien potrwać kilka dni. "Przestrzegam przed nadmiernymi emocjami i nieuzasadnionymi wnioskami. Wszyscy działamy zgodnie z planem" - pisał wtedy rzecznik PiS.

Stan zdrowia prezesa PiS

Osoby związane z PiS twierdziły, że Kaczyński miał być lekko przeziębiony już kilka dni przed hospitalizacją, gdy spotykał się z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej i Jędrzejowa (woj. świętokrzyskie) oraz brał udział w konferencji na temat sytuacji w rolnictwie w Starym Lubotyniu (woj. mazowieckie).

- Prezes już w Świętokrzyskiem był przeziębiony, ale w poniedziałek był jeszcze w pracy - mówił wtedy "Faktowi" anonimowy rozmówca związany z władzami partii.

- Przewiało go pewnie podczas kongresu rolniczego, bo w tej szkole podstawowej było strasznie zimno - relacjonowała w rozmowie z gazetą inna osoba z otoczenia prezesa PiS.

