Polska

- Domagamy się posiedzenia Sejmu w trybie niejawnym - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej wiceszef PiS Mariusz Błaszczak, odnosząc się do doniesień o relacjach biznesowo-towarzyskich marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Mężczyzna w ciemnym garniturze i krawacie mówi do mikrofonu. W tle widoczne są duże, niebieskie litery tworzące napis "PPS" na jasnym tle.
PAP/Leszek Szymański
Wiceszef PiS Mariusz Błaszczak

Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę, że Włodzimierz Czarzasty, kiedy był wicemarszałkiem Sejmu przez dwa lata zasiadał w Komisji ds. służb specjalnych, a mimo to nie złożył ankiety dotyczącej bezpieczeństwa i dostępu do informacji niejawnych

 

- Dlaczego tego nie zrobił? Zapewne dlatego, że na jednej ze stron tej ankiety, trzeba wypełnić rubrykę dotyczącą relacji z obcokrajowcami. A "Gazeta Polska" jasno stanowi w artykule, że takie relacje małżeństwo Czarzastych miało i ma wciąż - mówił podczas konferencji prasowej wiceprezes PiS. 

Polityk stwierdził, że skoro "bizneswoman z Petersburga bardzo mocno osadzona w świecie rosyjskim, w establishmencie rządzącym Rosją, a więc niewątpliwie mająca związki z Putinem, jest partnerką biznesową rodziny Czarzastych, to co Włodzimierz Czarzasty mógłby napisać w tej ankiecie?". 

 

Zdaniem Błaszczaka marszałek Sejmu wykonał "unik" w tej sprawie, a to - jak zaznaczył - wskazuje na "zasadniczy problem". - Dotyczący tego, czy druga osoba w państwie może pozostawać w relacjach z obywatelką Rosji, czynną w środowisku putinowskim, w sytuacji, w której Putin napadł na Ukrainę i próbuje odbudować imperium rosyjskie, które zawsze było niebezpieczne dla Polski - mówił. 

 

ZOBACZ: Czarzasty z propozycją dla prezydenta. "My panu pomożemy"

 

Powtórzył, że Czarzasty w tej sytuacji musi "niezwłocznie wypełnić ankietę, która stanowi podstawę do tego, żeby służby specjalne mogły zbadać to, czy daje gwarancje dostępu do informacji niejawnych". - Jeśli jej nie wypełnia to znaczy, że próbuje zamieść sprawę pod dywan - stwierdził polityk PiS. 

 

Jednocześnie podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość nie pozwoli zepchnąć tego tematu na margines. - Domagamy się, żeby w Sejmie odbyło się posiedzenie w trybie niejawnym - zapowiedział Błaszczak.

 

WIDEO: Michał Wójcik o kulisach spotkań u prezydenta. Mówił o ogromnym błędzie
Artur Pokorski / polsatnews.pl
