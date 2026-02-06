Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę, że Włodzimierz Czarzasty, kiedy był wicemarszałkiem Sejmu przez dwa lata zasiadał w Komisji ds. służb specjalnych, a mimo to nie złożył ankiety dotyczącej bezpieczeństwa i dostępu do informacji niejawnych.

- Dlaczego tego nie zrobił? Zapewne dlatego, że na jednej ze stron tej ankiety, trzeba wypełnić rubrykę dotyczącą relacji z obcokrajowcami. A "Gazeta Polska" jasno stanowi w artykule, że takie relacje małżeństwo Czarzastych miało i ma wciąż - mówił podczas konferencji prasowej wiceprezes PiS.

PiS chce niejawnego posiedzenia Sejmu. Błaszczak: Czarzasty próbuje zamieść sprawę pod dywan

Polityk stwierdził, że skoro "bizneswoman z Petersburga bardzo mocno osadzona w świecie rosyjskim, w establishmencie rządzącym Rosją, a więc niewątpliwie mająca związki z Putinem, jest partnerką biznesową rodziny Czarzastych, to co Włodzimierz Czarzasty mógłby napisać w tej ankiecie?".

Zdaniem Błaszczaka marszałek Sejmu wykonał "unik" w tej sprawie, a to - jak zaznaczył - wskazuje na "zasadniczy problem". - Dotyczący tego, czy druga osoba w państwie może pozostawać w relacjach z obywatelką Rosji, czynną w środowisku putinowskim, w sytuacji, w której Putin napadł na Ukrainę i próbuje odbudować imperium rosyjskie, które zawsze było niebezpieczne dla Polski - mówił.

Powtórzył, że Czarzasty w tej sytuacji musi "niezwłocznie wypełnić ankietę, która stanowi podstawę do tego, żeby służby specjalne mogły zbadać to, czy daje gwarancje dostępu do informacji niejawnych". - Jeśli jej nie wypełnia to znaczy, że próbuje zamieść sprawę pod dywan - stwierdził polityk PiS.

Jednocześnie podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość nie pozwoli zepchnąć tego tematu na margines. - Domagamy się, żeby w Sejmie odbyło się posiedzenie w trybie niejawnym - zapowiedział Błaszczak.

