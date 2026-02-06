Władze Estonii zdecydowały, że przejścia graniczne w Luhama i Koidula na południowym wschodzie kraju zostaną zamknięte dla ruchu nocnego 24 lutego, czyli w czwartą rocznicę rozpoczęcia zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę.

Incydenty na granicy z Rosją. Estonia na noc zamyka przejścia graniczne

Decyzja jest tymczasowa i początkowo będzie obowiązywać przez trzy miesiące. Jak poinformowano w komunikacie, po upływie tego czasu Tallin ma dokonać ponownego przeglądu sytuacji bezpieczeństwa.

ZOBACZ: Rosja formuje "drużyny ludowe". Nowe siły rzucą na granicę z NATO

Decyzja władz Estonii ma ścisły związek z ostatnimi incydentami granicznymi. Pod koniec ubiegłego roku rosyjscy strażnicy przekroczyli linię kontrolną na rzece Narwie i zeszli na falochron znajdujący się po estońskiej stronie. Inne zdarzenie, z jesieni z udziałem grupy umundurowanych, uzbrojonych i zamaskowanych mężczyzn, miało miejsce w rejonie miejscowości Saatse.

Wojna w Ukrainie. Finlandia zamknęła granicę z Rosją

Odkąd Finlandia całkowicie zamknęła granicę z Rosją pod koniec grudnia 2023 r., podróż przez Estonię jest najkrótszą drogą na wschód dla obywateli i przewoźników z wielu innych krajów.

W 2025 r. w Luhama blisko 240 tys. osób przekroczyło granicę, a w Koidula prawie 214 tys. Większość przemieszczających się to obywatele państw członkowskich UE oraz Rosjanie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni