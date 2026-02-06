"Reorganizacja naszych środków i zasobów". Kraj NATO reaguje na działania Rosji

Ostatnie działania Rosji wymagają reorganizacji naszych środków i zasobów w celu ochrony granicy wschodniej – oświadczył premier Kristen Michal. Szef estońskiego rządu oświadczył, że od 24 lutego zamknie w godzinach nocnych drogowe przejścia graniczne z Rosją w miejscowościach Luhama i Koidula.

Słup graniczny w zasypanym śniegiem krajobrazie z widocznym ogrodzeniem i drzewami w tle.
Politsei/Facebook
Władze Estonii zdecydowały, że przejścia graniczne w Luhama i Koidula na południowym wschodzie kraju zostaną zamknięte dla ruchu nocnego 24 lutego, czyli w czwartą rocznicę rozpoczęcia zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę.

Decyzja jest tymczasowa i początkowo będzie obowiązywać przez trzy miesiące. Jak poinformowano w komunikacie, po upływie tego czasu Tallin ma dokonać ponownego przeglądu sytuacji bezpieczeństwa.

 

Decyzja władz Estonii ma ścisły związek z ostatnimi incydentami granicznymi. Pod koniec ubiegłego roku rosyjscy strażnicy przekroczyli linię kontrolną na rzece Narwie i zeszli na falochron znajdujący się po estońskiej stronie. Inne zdarzenie, z jesieni z udziałem grupy umundurowanych, uzbrojonych i zamaskowanych mężczyzn, miało miejsce w rejonie miejscowości Saatse.

Odkąd Finlandia całkowicie zamknęła granicę z Rosją pod koniec grudnia 2023 r., podróż przez Estonię jest najkrótszą drogą na wschód dla obywateli i przewoźników z wielu innych krajów.

 

W 2025 r. w Luhama blisko 240 tys. osób przekroczyło granicę, a w Koidula prawie 214 tys. Większość przemieszczających się to obywatele państw członkowskich UE oraz Rosjanie.

 

