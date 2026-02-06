O nietypowym zachowaniu kierowcy autobusu podmiejskiego policjanci z Piaseczna (woj. mazowieckie) poinformowali w piątek, wskazując, że został on przyłapany przez funkcjonariuszy pełniących służbę w nieoznakowanym radiowozie. Na nagraniu z wideorejestratora zamontowanego w pojeździe uchwycono zachowanie 54-letniego kierowcy, który celowo wprowadzał pojazd w poślizg.

W chwili zdarzenia w autobusie znajdowała się grupa pasażerów w wieku około 16 lat. Mimo to 54-latek postanowił zaryzykować bezpieczeństwo tych osób. 54-latek wykorzystał trudne warunki panujące na drodze, driftując po okolicznych ulicach.

Mężczyzna został natychmiast zatrzymany przez policjantów. W rozmowie z funkcjonariuszami wyjaśnił, że "chciał zapewnić młodzieży frajdę" i urozmaicić im podróż. "Zapomniał jednak, że autobus to pojazd o dużej masie i innej charakterystyce prowadzenia niż samochód osobowy, a każda utrata przyczepności może zakończyć się tragicznie" - opisują policjanci z Piaseczna.

Autobus driftował po mazowieckich ulicach. 54-latek stracił uprawnienia

Nieodpowiedzialny kierowca stracił swoje uprawnienia. Teraz jego sprawą zajmie się miejscowy sąd, który zadecyduje o wysokości kary. Na miejscu policjanci sporządzili stosowną dokumentację, która umożliwi organom sprawiedliwości ocenić sytuację.

Policjanci po raz kolejny apelują o zachowanie bezpieczeństwa i ostrożności na drogach, podkreślając, że zachowanie jednego uczestnika ruchu może odbić się na pozostałych.

"Ta sytuacja choć może nieco humorystyczna, to jednak pokazuje, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze spoczywa w szczególności na zawodowych kierowcach, którzy odpowiadają nie tylko za siebie, ale przede wszystkim za innych" - przypomnieli funkcjonariusze.

