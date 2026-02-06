"Zerwanie stosunków dyplomatycznych z sojusznikiem z powodu małostkowej i niezasłużonej kampanii Trumpa w sprawie Pokojowej Nagrody Nobla… w zasadzie tylko potwierdza tezę o jego 'transakcyjności' i 'nastawieniu na siłę'" – napisano na koncie X Demokratów w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA.

Skomentowano w ten sposób ogłoszenie przez ambasadora USA w Polsce Toma Rose’a zerwania kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

Demokraci reagują na ruch Trumpa. "Trudno jest podważyć sojusz tak silny"

"Jeśli ambasadorowie z innych krajów zrywaliby kontakty z nami z powodu rzekomych zniewag, nie zostałoby nam zbyt wielu kontaktów" – ocenił Phil Gordon, były doradca wiceprezydent USA Kamali Harris. Zauważył w swoim wpisie na platformie X, że do deklaracji Rose’a doszło tydzień po tym, jak Trump "zdyskredytował służbę polskich żołnierzy w Afganistanie".

"Trudno jest podważyć sojusz tak silny, jak ten między USA i Polską, ale wygląda na to, że ten ambasador jest zdecydowany, by spróbować" – dodał Gordon, który obecnie jest ekspertem w think tanku Brookings Institution.

USA zrywają stosunki z Włodzimierzem Czarzastym. Marszałek odpowiada

Amerykański ambasador o zerwaniu kontaktów z marszałkiem Czarzastym poinformował w czwartkowe popołudnie. Tom Rose uzasadnił w mediach społecznościowych, że "oburzające i nieuzasadnione obelgi (Włodzimierza Czarzastego) pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla doskonałych relacji USA z premierem Tuskiem i jego rządem".

"Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim, ani okazywać braku szacunku Donaldowi Trumpowi, który tak wiele zrobił dla Polski i narodu polskiego" - dodał Tom Rose.

Decyzję skomentował sam Czarzasty, który ocenił, że jest to wynik braku jego poparcia dla kandydatury Donalda Trumpa do nagrody Nobla.

"Zgodnie ze swoimi wartościami stanąłem w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparłem kandydatury prezydenta Donalda Trumpa do pokojowej nagrody Nobla" - przypomniał w serwisie X.

Marszałek Sejmu zapewnił jednocześnie, że "niezmiennie szanuje USA jako kluczowego partnera Polski". "Dlatego z ubolewaniem przyjmuję deklarację ambasadora Toma Rose’a, ale nie zmienię stanowiska w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach" - podkreślił.

Czarzasty nie poparł wniosku o przyznanie pokojowego nobla Trumpowi

Czarzasty poinformował w poniedziałek, że nie poprze wniosku o przyznanie Trumpowi pokojowego Nobla. Z inicjatywą taką wystąpili przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych Mike Johnson oraz przewodniczący Knesetu państwa Izrael Amir Ochanna, a do Sejmu wpłynęła korespondencja w tej sprawie.

Czarzasty zarzucił Trumpowi destabilizowanie instytucji międzynarodowych poprzez politykę siły i transakcyjne podejście, które – jego zdaniem – narusza zasady i prawo międzynarodowe, np. poprzez instrumentalne traktowanie innych terytoriów, takich jak Grenlandia.

Wskazał również na kontrowersje, które wywołały słowa Trumpa o rzekomej niewielkiej roli sojuszników w Afganistanie. Chodzi o wypowiedź Trumpa z końca stycznia, gdy prezydent USA stwierdził, że Ameryka nigdy nie potrzebowała pomocy NATO, a wojska Sojuszu podczas misji w Afganistanie trzymały się "trochę z tyłu" i "trochę z dala od linii frontu".

Słowa te wywołały oburzenie opinii publicznej w państwach NATO, które wysłały swoje wojska do Afganistanu.

