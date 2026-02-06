Pelletu brakuje w całej Polsce. Ekspert nie pozostawia złudzeń

Jeszcze w październiku ceny pelletu za tonę oscylowały w graniach 1,5 tys. zł, dzisiaj są ok. dwa razy wyższe. Nie tylko sama kwota jaką trzeba wydać na ogrzewanie domu stanowi problem, bowiem tego rodzaju paliwa brakuje w składach w całym kraju.

- W Polsce nie mamy tyle biomasy, żeby zaspokoić rosnące potrzeby. W ostatnich latach obserwowaliśmy bardzo dużą popularyzację kotłów pelletowych. Program "Czyste Powietrze", który dofinansowywał wymianę starych źródeł, to był program, w którym większość kupowanych urządzeń, to był właśnie kotły pelletowe - tłumaczył Guła.

Ekspert podkreślił, że problem jest potęgowany przez surową zimę i utrzymujące się niskie temperatury.

Pellet staje się bezcenny. Ceny i dostępność paliwa problemem wielu Polaków

Guła przekazał, że w większości punktów sprzedaży opału brakuje pelletu, a jak już jest, to nie można go kupić w dowolnych ilościach. - Są składy, gdzie reglamentuje się ilości sprzedawanego pelletu. Sprzedaje się po 300 - 400 kg maksymalnie. Mamy problem, który będzie się powtarzać - stwierdził.

Sytuacji nie poprawia fakt, że to paliwo pozyskiwane z biomasy wykorzystywane jest także w przemyśle.

"Krótkoterminowej recepty tutaj nie ma". Ekspert wskazał rozwiązanie

Przedstawiciel Polskiego Alarmu Smogowego nie ma wątpliwości, że aktualny problem będzie się nasilał. - Ta sytuacja, z którą mamy do czynienia będzie się utrzymywać. Poprawi się wraz z końcem sezonu grzewczego. (...) Przy kolejnej zimie, jeżeli dalej w ten sposób będzie wyglądało podejście do wspierania polskiego ogrzewnictwa, to myślę, że tego typu sytuacje przy pellecie będą się najzwyczajniej w świecie powtarzały - zapowiedział Guła.

- Jeżeli ktoś nie zgromadził przed zimą pelletu, to jest w tej chwili w bardzo ciężkiej sytuacji - podkreślił ekspert, pytany o rozwiązanie dla ludzi, którzy nie mają, jak ogrzać domu. - Krótkoterminowej recepty tutaj nie ma - podkreślił.

- Na dłuższą metę rozwiązaniem jest poprawa efektywności energetycznej polskich domów. Tylko problem polega na tym, że program "Czyste Powietrze", który miał temu służyć znajduje się w głębokim kryzysie - przyznał Guła.

